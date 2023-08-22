Оливия Калпо предстала в купальнике самого трендового цвета лета 2023

Фотографии победительнице многочисленных конкурсов красоты сделал ее будущий муж.

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30-летняя американская актриса и модель Оливия Калпо, победительница конкурсов красоты "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная 2012", продемонстрировала фигуру в бикини самого трендового цвета 2023 года. Соответствующие фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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На снимках знаменитость позировала на краю бассейна на фоне живописного озера с деревянными доками, лодками и лесом. Калпо была в ярко-розовом бикини с акцентными розами на груди и на бедре. Часть ее волос была собрана в высокий пучок и Оливия сделала легкий макияж для импровизированной фотосессии.

В подписи к публикации модель написала, что снимки были сделаны ее будущим мужем, 27-летней звездой футбола Кристианом Маккефри из команды San Francisco 49ers: "Кто знал, что мой жених был фотографом?"

Напомним, в начале апреля стало известно, что Оливия Калпо и Кристиан МакКэффри обручились после почти 4 лет совместной жизни. Позже модель рассказывала, что начала планировать свадьбу, однако, призналась, что это непросто.