Ученые утверждают, что лень полезна для здоровья: 4 главных преимущества

Оказывается, лениться полезно для здоровья, а все потому, что лень приносит радость. Узнайте, почему иногда нужно поддаваться этому чувству без какого-либо угрызения совести.

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Если вам хочется просто лежать в постели и смотреть любимый сериал или телешоу, или, вместо очередной работы на дом, отправиться к друзьям и весь день не вылезать из бассейна – организм сообщает, что вам пора позаботиться о своем здоровье. По оценкам, в 2023 году большинство американцев будут тратить два с половиной часа в день на просмотр телевизора. Об этом пишет Yahoo Life.

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"Перерыв, чтобы сделать что-то, что доставляет вам удовольствие, может вызвать выброс нейротрансмиттеров, таких, как дофамин, которые связаны с чувством удовольствия и счастья", — говорит Санам Хафиз, лицензированный психолог. Безделье, не важно, смотрите ли вы телевизор, теряетесь в книге, от которой не можете оторваться, или просто просматриваете кошачьи мемы в Instagram — это нужно, чтобы подзарядиться и уменьшить выгорание. Но, как и во всем, умеренность является ключевым моментом. Вот что Хафиз, другие эксперты и ученые говорят о психологических преимуществах безделья.

Не чувствуйте себя виноватым

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Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что большинство людей ведут слишком малоподвижный образ жизни. Культура суеты, в которой работа превыше всего, не может не повлиять на то, как мы относимся к поиску времени на отдых. Замедление и трата времени на расслабление на самом деле может больше походить на чувство вины, чем на то, что вы можете легко принять как часть своей рутины. "Мы были настолько социализированы с юных лет, что достижения должны быть высшей ценностью", — говорит Лорен Кук, психолог из Пасадены. "Мы приравниваем продуктивность к ценности и думаем, что если мы не работаем, то мы неудачники. Это системная проблема, с которой борются многие люди".

Коллин Маршалл, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи, соглашается, говоря, что, если вы не тратите время на деятельность, связанную с достижением ваших целей, вы подводите себя. "Однако проблема в том, что всем нам нужен какой-то способ снять стресс и сделать перерыв в этом постоянном потоке", — объясняет она, приравнивая время отдыха для большинства людей к отдыху для спортсменов. "У них день ног, а потом какое-то время над ногами они не работают. Именно так вы наращиваете мышцы — тренировка, а затем отдых".

Маршалл признает, что занятия по снятию стресса, такие как просмотр телевизора или чтение книги, могут показаться "непродуктивными" или пустой тратой времени, но на самом деле они помогают вам отдохнуть и восстановить силы.

У отдыха есть масса преимуществ

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Безделье — это не только способ отвлечься от работы, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В умеренных количествах это также возможность получить множество психологических преимуществ, отмечает Хафиз. Вот некоторые из них.

Повышенная креативность. "Отдых и расслабление позволяют вашему мозгу устанавливать новые связи", — объясняет Хафиз. "Это может способствовать творчеству и инновационному мышлению". Например, исследование 2022 года показало, что просмотр видеороликов о природе связан со стимулированием альфа-волн мозга, которые связаны с расслаблением, мечтанием и творчеством.

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Повышенный умственный потенциал. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале "Психология и старение", показало, что пожилые люди, которые проводят больше времени сидя, имеют больший словарный запас, понимание прочитанного и задачи на рассуждение. Исследователи пришли к выводу, что это может быть связано с тем, что сидячий образ жизни часто также тратится на деятельность, стимулирующую мозг, будь то чтение научно-популярной книги или разгадывание кроссворда.

Снижение выгорания. "Постоянная работа без перерывов может привести к выгоранию", — отмечает Хафиз. С другой стороны, если найти время, чтобы отключиться от стрессовых факторов, связанных с работой, вы сможете зарядиться умственной и эмоциональной энергией. Таким образом, как только вы вернетесь к традиционно "продуктивным" задачам, вы сможете заняться ими с новой силой.

Слишком много безделья

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Точно так же, как переутомление отрицательно сказывается на вашем общем самочувствии, то же самое можно сказать и о том, что вы слишком много времени тратите на безделье. Например, исследования показали, что умеренная или тяжелая депрессия связаны с большим количеством времени, проведенным у телевизора и другим временем перед экраном.

А обилие малоподвижного образа жизни также может повысить различные риски для здоровья. Например, CDC отмечает, что недостаточная физическая активность может привести к сердечным заболеваниям даже у людей, у которых нет других факторов риска, и может повысить вероятность развития других факторов риска сердечных заболеваний, включая ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерин в крови и диабет 2 типа.

Осознанное безделье

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"Независимо от того, каким спокойным занятием вы решите заняться, когда вы бездельничаете, вам следует по-настоящему заняться им", — говорит Маршалл. "Если я собираюсь посмотреть "Девочек Гилмор" час, мне следует сделать это полностью", — рекомендует она. "Я должен полностью присутствовать в данный момент, наслаждаясь шоу, а не думать о завтрашней встрече или о стирке, которую мне нужно закончить".

В свою очередь, вы будете практиковать осознанность, которая может улучшить физическое здоровье, уменьшить стресс и принести больше радости и счастья в вашу жизнь, говорит она. В конечном счете, если вы решите полностью заняться тем видом снятия стресса, который вам больше всего нравится, то сможете почувствовать себя удовлетворенным и лучше, чем до того, как вы посмотрели любимое шоу или прочитали свою любимую книгу, — говорит Маршалл. В заключение она говорит: "Когда мы чувствуем себя лучше, мы более продуктивны и успешны".

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