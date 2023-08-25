Вчені стверджують, що лінь корисна для здоров'я: 4 головні переваги

Виявляється, лінуватися корисно для здоров'я, а все тому, що лінь приносить радість. Дізнайтеся, чому іноді потрібно піддаватися цьому почуттю без будь-якого докору сумління.

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Якщо вам хочеться просто лежати в ліжку і дивитися улюблений серіал або телешоу, або, замість чергової роботи додому, вирушити до друзів та весь день не вилазити з басейну — організм повідомляє, що вам пора подбати про своє здоров'я. За оцінками, у 2023 році більшість американців витрачатимуть дві з половиною години на день на перегляд телевізора. Про це пише Yahoo Life.

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"Перерва, щоб зробити щось, що приносить вам задоволення, може спричинити викид нейротрансмітерів, таких, як дофамін, що пов'язані з почуттям задоволення і щастя", — каже Санам Хафіз, ліцензований психолог. Неробство, байдуже, чи дивитеся ви телевізор, губитеся в книжці, від якої не можете відірватися, чи просто переглядаєте котячі меми в Instagram, — це потрібно, щоб підзарядитися і зменшити вигоряння. Але, як і в усьому, поміркованість є ключовим моментом. Ось що Хафіз, інші експерти та науковці говорять про психологічні переваги неробства.

Не почувайтеся винним

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Центри з контролю і профілактики захворювань попереджають, що більшість людей ведуть занадто малорухливий спосіб життя. Культура метушні, в якій робота понад усе, не може не вплинути на те, як ми ставимося до пошуку часу на відпочинок. Уповільнення й витрачання часу на розслаблення насправді може більше скидатися на почуття провини, ніж на те, що ви можете легко прийняти як частину своєї рутини. "Ми були настільки соціалізовані з юних років, що досягнення мають бути найвищою цінністю", — каже Лорен Кук, психологиня з Пасадени. "Ми прирівнюємо продуктивність до цінності і думаємо, що якщо ми не працюємо, то ми невдахи. Це системна проблема, з якою борються багато людей".

Коллін Маршалл, ліцензований терапевт з питань шлюбу та сім'ї, погоджується, кажучи, що, якщо ви не витрачаєте час на діяльність, пов'язану з досягненням ваших цілей, ви підводите себе. "Однак проблема в тому, що всім нам потрібен якийсь спосіб зняти стрес і зробити перерву в цьому постійному потоці", — пояснює вона, прирівнюючи час відпочинку для більшості людей до відпочинку для спортсменів. "У них день ніг, а потім якийсь час над ногами вони не працюють. Саме так ви нарощуєте м'язи — тренування, а потім відпочинок".

Маршалл визнає, що заняття зі зняття стресу, як-от перегляд телевізора або читання книжки, можуть здатися "непродуктивними" або марною тратою часу, але насправді вони допомагають вам відпочити та відновити сили.

У відпочинку є маса переваг

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Неробство — це не лише спосіб відволіктися від роботи, щоб відпочити та відновити сили. У помірних кількостях це також можливість отримати безліч психологічних переваг, зазначає Хафіз. Ось деякі з них.

Підвищена креативність. "Відпочинок та розслаблення дозволяють вашому мозку встановлювати нові зв'язки", — пояснює Хафіз. "Це може сприяти творчості та інноваційному мисленню". Наприклад, дослідження 2022 року показало, що перегляд відеороликів про природу пов'язаний зі стимулюванням альфа-хвиль мозку, які пов'язані з розслабленням, мріянням і творчістю.

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Підвищений розумовий потенціал. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі "Психологія і старіння", показало, що люди похилого віку, які проводять більше часу сидячи, мають більший словниковий запас, розуміння прочитаного і завдання на міркування. Дослідники дійшли висновку, що це може бути пов'язано з тим, що сидячий спосіб життя часто також витрачається на діяльність, що стимулює мозок, чи то читання науково-популярної книги, чи то розгадування кросворду.

Зниження вигорання. "Постійна робота без перерв може призвести до вигорання", — зазначає Хафіз. З іншого боку, якщо знайти час, щоб відключитися від стресових чинників, пов'язаних із роботою, ви зможете зарядитися розумовою та емоційною енергією. Таким чином, щойно ви повернетеся до традиційно "продуктивних" завдань, ви зможете зайнятися ними з новою силою.

Занадто багато неробства

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Точно так само, як перевтома негативно позначається на вашому загальному самопочутті, те ж саме можна сказати і про те, що ви занадто багато часу витрачаєте на байдикування. Наприклад, дослідження показали, що помірна або важка депресія пов'язані з великою кількістю часу, проведеного біля телевізора та іншим часом перед екраном.

А малорухливий спосіб життя також може підвищити різні ризики для здоров'я. Наприклад, CDC зазначає, що недостатня фізична активність може призвести до серцевих захворювань навіть у людей, у яких немає інших чинників ризику, і може підвищити ймовірність розвитку інших чинників ризику серцевих захворювань, включно з ожирінням, високим кров'яним тиском, високим рівнем холестерину в крові та діабетом 2 типу.

Усвідомлене неробство

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"Незалежно від того, яким спокійним заняттям ви вирішите зайнятися, коли ви байдикуєте, вам слід по-справжньому зайнятися ним", — каже Маршалл. "Якщо я збираюся подивитися "Дівчаток Гілмор" годину, мені слід зробити це повністю", — рекомендує вона. "Я маю бути повністю присутньою в цей момент, насолоджуючись шоу, а не думати про завтрашню зустріч або про прання, яке мені потрібно закінчити".

Своєю чергою, ви практикуватимете усвідомленість, яка може поліпшити фізичне здоров'я, зменшити стрес й принести більше радості та щастя у ваше життя, каже вона. Зрештою, якщо ви вирішите повністю зайнятися тим видом зняття стресу, який вам найбільше подобається, то зможете почуватися задоволеним і кращим, ніж до того, як ви подивилися улюблене шоу або прочитали свою улюблену книжку, — каже Маршалл. Насамкінець вона каже: "Коли ми почуваємося краще, ми більш продуктивні та успішні".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця