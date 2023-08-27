"Уехала из страны": российский продюсер обвинил Софию Ротару в обмане украинцев

Российский шоу-биз спустя полтора года с начала полномасштабной войны все еще интересует жизнь и судьба некоторых украинских артистов, в частности тех, кто когда-то жил и зарабатывал в РФ.

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Российский продюсер Илья Саглиани обвинил 76-летнюю украинскую певицу Софию Ротару в обмане украинцев. По его словам, знаменитость давно не живет в Украине, а в соцсетях делится архивными фотографиями с Родины. Об этом пишет российская "Комсомольская правда".

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Россиянин утверждает, что звезда сцены скупает недвижимость заграницей, в частности в Италии, так как уже больше года там живут ее невестка и внук.

"Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей. А квартира в Москве стоит закрытая. Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с патриотической позицией будет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично", – сказал Саглиани.

Также в российских СМИ "уличили во лжи" Ротару, обвинив ее в том, что в День независимости Украины артистка опубликовала архивное фото из Украины возле подсолнухов. Якобы так привыкли делать те звезды, которые скрывают свое местонахождение и пытаются обмануть поклонников.

Других "доказательств" того, что София Ротару с семьей уехала за границу, у россиян нет.

Ранее Фокус писал, что София Ротару вышла на связь с поклонниками в День государственного флага.