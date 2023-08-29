Горький или сладкий: 5 привкусов во рту, которые говорят о проблемах со здоровьем

Чаще всего, неприятный привкус, который остается во рту после еды, проходит после того, как вы почистите зубы. Если же вы обнаружили необычный привкус, который преследует вас постоянно, нужно обратить на это внимание и разобраться.

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Неприятный привкус во рту могут спровоцировать, например, лук или чеснок, но еще это может быть признаком недостаточной гигиены. Наличие необычного привкуса в течении длительного времени может указывать на стоматологическую или другую медицинскую проблему. К появлению разных типов привкуса во рту могут приводить различные заболевания, поэтому не игнорируйте эти симптомы и обязательно обратитесь к врачу. Об этом пишет Health Shots.

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Доктор Шитал Радиа ЛОР-хирург, онкохирургу головы рассказал о том, как тот или иной привкус во рту моет быть симптомом некоторых болезней и состояний организма.

"Существует тесная связь между вкусами во рту и различными заболеваниями, от которых вы страдаете. Если вы один из тех, кто постоянно испытывает соленый, горький, сладкий или даже горький привкус во рту, возможно, у вас проблема со здоровьем, требующая медицинской помощи", — говорит Радиа.

Горький привкус

Фото: Getty Images

Подобный привкус во рту могут спровоцировать различные факторы, как серьезные, так и не очень. "Кислотный рефлюкс широко известный как изжога, является частой причиной горького вкуса, поскольку желудочная кислота возвращается в пищевод и ротовую полость", — отмечает доктор. Также виной неприятного привкуса во рту может быть хронический синусит или проблемы с носом. Это происходит из-за выделений из носа, которые раздражают вкусовые рецепторы. В некоторых случаях это также может быть связано с приемом определенных лекарственных средств, плохой гигиеной полости рта, гормональными изменениями, стрессом или, к примеру, менопаузой и проблемами с печенью. Именно поэтому важно определить причину.

Кислый привкус

По словам доктора Радиа, "гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одной из самых частых причин кислого привкуса из-за попадания желудочной кислоты в рот". Кроме того, кисловатый привкус во рту могут провоцировать плохая гигиена ротовой полости, и проблемы с зубами, так как бактерии производят кислоты, которые влияют на вкусовые рецепторы. Учтите также, что на привкус во рту может также влиять определенные гормональные изменения, например во время беременности

Соленый привкус

Фото: Freepik

Соленая пища обычно радует наши вкусовые рецепторы и вам, время от времени, хочется чего-нибудь "солененького", но если вы испытываете этот привкус во рту постоянно, это может вызывать беспокойства. Чаще всего основной причиной соленого привкуса является обезвоживание, так как в результате снижения выработки слюны происходит концентрация натрия во рту. Кроме того, подобный неприятный привкус моду вызвать определенные лекарства, среди которых антигистаминные и препараты для лечения гипертонии. Также одной из причин могут быть проблемы с почками, ведь именно они играют главную роль в поддержании электролитного баланса в организме.

Привкус металла

Такой привкус во рту может свидетельствовать о заболевании десен или гингивите. Плохая гигиена ротовой полости приводит к накоплению болезнетворных бактерий и воспалению, которое и вызывает неприятный привкус. "Привкус металла может быть ранним индикатором дефицита определенных витаминов или минералов, таких как цинк или медь, а также заболеваний почек или печени", отмечает доктор Радиа.

Сладкий привкус

Фото: Pixabay

Если вы в последнее время не налегаете на сладости и фрукты, но ощущаете стойкий сладковатый фруктовый привкус во рту, это мот быть признаком диабета или гипергликемии — состояния, при котором повышен уровень сахара в крови. Такой привкус появляется из-за избытка глюкозы в крови, которая иногда может через слюну попадать в ротовую полость. Если помимо этого привкуса имеются и другие симптомы, например, сильная жажда, частое мочеиспускание, помутнение зрения, то следует немедленно обратиться к врачу.

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