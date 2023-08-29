Гіркий чи солодкий: 5 присмаків у роті, які свідчать про проблеми зі здоров'ям

Найчастіше неприємний присмак, який залишається в роті після їжі, минає після того, як ви почистите зуби. Якщо ж ви виявили незвичний присмак, який переслідує вас постійно, потрібно звернути на це увагу і розібратися.

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Неприємний присмак у роті можуть спровокувати, наприклад, цибуля або часник, але ще це може бути ознакою недостатньої гігієни. Наявність незвичайного присмаку протягом тривалого часу може вказувати на стоматологічну або іншу медичну проблему. До появи різних типів присмаку в роті можуть призводити різні захворювання, тому не ігноруйте ці симптоми та обов'язково зверніться до лікаря. Про це пише Health Shots.

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Доктор Шитал Радіа ЛОР-хірург, онкохірург голови розповів про те, як той чи інший присмак у роті може бути симптомом деяких хвороб та станів організму.

"Існує тісний зв'язок між смаками в роті та різними захворюваннями, від яких ви страждаєте. Якщо ви один із тих, хто постійно відчуває солоний, гіркий, солодкий або навіть гіркий присмак у роті, можливо, у вас проблема зі здоров'ям, яка потребує медичної допомоги", — каже Радіа.

Гіркий присмак

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Подібний присмак у роті можуть спровокувати різні чинники, як серйозні, так і не дуже. "Кислотний рефлюкс, широко відомий як печія, є частою причиною гіркого смаку, оскільки шлункова кислота повертається до стравоходу й ротової порожнини", — зазначає лікар. Також виною неприємного присмаку в роті може бути хронічний синусит або проблеми з носом. Це відбувається через виділення з носа, які подразнюють смакові рецептори. У деяких випадках це також може бути пов'язано з прийомом певних лікарських засобів, поганою гігієною порожнини рота, гормональними змінами, стресом або, приміром, менопаузою та проблемами з печінкою. Саме тому важливо визначити причину.

Кислий присмак

За словами доктора Радіа, "гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є однією з найчастіших причин кислого присмаку через потрапляння шлункової кислоти в рот". Крім того, кислуватий присмак у роті можуть провокувати погана гігієна ротової порожнини і проблеми із зубами, оскільки бактерії виробляють кислоти, які впливають на смакові рецептори. Врахуйте також, що на присмак у роті можуть також впливати певні гормональні зміни, наприклад під час вагітності

Солоний присмак

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Солона їжа зазвичай радує наші смакові рецептори і вам, час від часу, хочеться чогось "солоненького", але якщо ви відчуваєте цей присмак у роті постійно, це може викликати занепокоєння. Найчастіше основною причиною солоного присмаку є зневоднення, оскільки внаслідок зниження вироблення слини відбувається концентрація натрію в роті. Крім того, подібний неприємний присмак можуть викликати певні ліки, серед яких антигістамінні та препарати для лікування гіпертонії. Також однією з причин можуть бути проблеми з нирками, адже саме вони відіграють головну роль у підтримці електролітного балансу в організмі.

Присмак металу

Такий присмак у роті може свідчити про захворювання ясен або гінгівіт. Погана гігієна ротової порожнини призводить до накопичення хвороботворних бактерій і запалення, що й спричиняє неприємний присмак. "Присмак металу може бути раннім індикатором дефіциту певних вітамінів або мінералів, як-от цинк або мідь, а також захворювань нирок або печінки", — зазначає доктор Радіа.

Солодкий присмак

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Якщо ви останнім часом не налягаєте на солодощі та фрукти, але відчуваєте стійкий солодкуватий фруктовий присмак у роті, це може бути ознакою діабету або гіперглікемії — стану, за якого підвищений рівень цукру в крові. Такий присмак з'являється через надлишок глюкози в крові, яка іноді може через слину потрапляти в ротову порожнину. Якщо крім цього присмаку є й інші симптоми, наприклад, сильна спрага, часте сечовипускання, помутніння зору, то слід негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, ламкість та зміна кольору нігтів свідчить про дефіцит вітаміну B12.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця