Хейли Бибер показала 3 ярких образа на презентации своего нового средства для губ (фото)

Основательница Rhode отпраздновала выпуск коллаборации, показав три ярких образа, соответствующих по цветной гамме ее новому продукту.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер презентовала новое средство для губ в рамках коллаборации своего косметического бренда Rhode с Krispy Kreme. Об этом пишет People.

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Последний продукт Хейли — ограниченная серия пептидного средства для губ Rhode (16 долларов США), вдохновленного пончиком с клубничной глазурью Krispy Kreme. В день презентации жена Джастина Бибера примеряла три ярких образа.

Каждый образ, стиль которого создавала Дэни Мишель, Бибер дополняла красной мини-сумкой Ferragamo, красными ногтями в тон и ее фирменным сиянием — макияжем в стиле "глазурованного пончика".

Хейли Бибер в наряде от Vivienne Westwood Фото: Getty Images

Первый ансамбль знаменитость продемонстрировала на выступлении в программе "Доброе утро, Америка". Модель была в драпированном красном платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood. Она дополнила монохромный образ босоножками на каблуке Maison Ernest и лакированной сумкой Ferragamo. Она дополнила полностью красный образ массивными золотыми украшениями, в том числе кольцами и серьгами-кольцами.

Если ее первый образ был вдохновлен клубникой, то второй сочетал в себе намек на ягоды и сливки.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Бибер покинула ток-шоу в белом мини-платье с высоким воротником. В руках была все та же сумочка Ferragamo. Красно-белый наряд соответствовал цветовой гамме упаковки ягодного средства для губ Rhode. Для этого образа звезда подиумов также поменяла обувь, выбрав туфли с пряжками Manolo Blahnik.

Наконец, позже в тот же день основательница Rhode триумфально вернулась в красном, появившись на вечеринке в честь запуска с мужем Джастином Бибером.

Джастин Бибер и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Для последнего образа девушка надела мини-платье без бретелек от Ermanno Scervino и туфли на каблуке Maison Ernest. Ансамбль модель дополнила сумкой Ferragamo, серьгами в форме клубники, элегантным браслетом на щиколотке и цепочкой с кулоном в форме буквы "В".

Хейли Бибер в мини-платье от Ermanno Scervino Фото: Getty Images

Согласно веб-сайту Rhode, средство, вдохновленное Krispy Kreme, "наполняется клубничным вкусом и идеально глазуровано для ваших самых блестящих и вкусных губ". Средство, которое также представлено со вкусами "Соленая карамель", "Ломтик арбуза" и разновидность без запаха, предназначено для восстановления и питания сухих губ, а также для удержания влаги для "заметно более пухлых и мягких губ".

Также Фокус писал, что Джастин Бибер пришел на вечеринку жены в кепке поверх капюшона.