Дочь Майкла Джексона в день рождения певца обратилась к его фанатам (видео)

Юная певица и актриса рассказала о странных поклонниках своего звездного отца.

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25-летняя американская актриса и модель Пэрис Джексон поделилась данью памяти своего покойного отца Майкла Джексона в день его 65-летия 29 августа 2023 года, а также упрекнула некоторых из его поклонников. Ролик юная певица выложила в Instagram с более 4 млн подписчиков.

Пэрис призналась, что ее звездный отец не любил праздновать свой день рождения, когда был жив. Однако она рассказала, что испытывает давление со стороны его "суперфанов", чтобы признать это событие в ее социальных сетях.

"Поэтому сегодня день рождения моего папы, и когда он был жив, он ненавидел, когда кто-то признает его день рождения, поздравляет его с днем рождения, празднует его", — сказала юная знаменитость.

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"На самом деле он не хотел, чтобы мы даже знали, когда у него день рождения, потому что он не хотел, чтобы мы устраивали вечеринку", — призналась Пэрис, которой было 11 лет, когда ее отец умер в 2009 году.

Пэрис Джексон

Она продолжила, добавив саркастически: "Если вы не поздравляете кого-то с днем рождения через социальные сети, это, очевидно, означает, что вы их не любите, вам безразлично на них".

Пэрис даже рассказала, что некоторые поклонники покойного музыканта говорили ей убить себя, когда девушка не поздравляла отца в соцсетях.

Мадонна и Майкл Джексон на церемонии "Оскар" в 1991 году Фото: Getty Images

Ранее Пэрис признавалась, что часто видит галлюцинации и испытывает паранойю из-за слишком пристального внимания к ее умершему отцу и личности самой девушки со стороны общественности и СМИ.

Напомним, как выглядят взрослые дети Майкла Джексона.

Также Фокус писал о поздравлении Майкла Джексона от супермодели Наоми Кэмпбелл.