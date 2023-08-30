Донька Майкла Джексона в день народження співака звернулася до його фанатів (відео)

Юна співачка та акторка розповіла про дивних прихильників свого зіркового батька.

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25-річна американська акторка та модель Періс Джексон поділилася даниною пам'яті свого покійного батька Майкла Джексона в день його 65-річчя 29 серпня 2023 року, а також докорила деяким із його шанувальників. Ролик юна співачка виклала в Instagram з понад 4 млн підписників.

Періс зізналася, що її зірковий батько не любив святкувати свій день народження, коли був живий. Однак вона розповіла, що відчуває тиск з боку його "суперфанів", щоб визнати цю подію в її соціальних мережах.

"Тож сьогодні день народження мого тата, і коли він був живий, він ненавидів, коли хтось визнає його день народження, вітає його з днем народження, святкує його", — сказала юна знаменитість.

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"Насправді він не хотів, щоб ми навіть знали, коли у нього день народження, тому що він не хотів, щоб ми влаштовували вечірку", — зізналася Періс, якій було 11 років, коли її батько помер у 2009 році.

Періс Джексон

Вона продовжила, додавши саркастично: "Якщо ви не вітаєте когось із днем народження через соціальні мережі, це, очевидно, означає, що ви їх не любите, вам байдуже на них".

Періс навіть розповіла, що деякі прихильники покійного музиканта казали їй вбити себе, коли дівчина не вітала батька в соцмережах.

Мадонна та Майкл Джексон на церемонії "Оскар" у 1991 році Фото: Getty Images

Раніше Періс зізнавалася, що часто бачить галюцинації та відчуває параною через занадто пильну увагу до її померлого батька та особистості самої дівчини зі сторони громадськості та ЗМІ.

Нагадаємо, як виглядають дорослі діти Майкла Джексона.

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