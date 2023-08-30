Пирс Броснан был замечен в VIP-зале аэропорта с женой (фото)

Вместе звездная была уже 29 лет, из которых почти 22 года в браке. За время из союза у них появилось двое сыновей.

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70-летний ирландский актер Пирс Броснан вместе с женой, 59-летней Кили Шэй Смит, были замечены в VIP-зале по прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

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Броснан был в темно-синей рубашке на пуговицах и черных брюках. Один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда дополнил аутфит черными классическими туфлями и солнцезащитными очками. Звезда фильма "Родители в законе" надел широкополую соломенную шляпу, когда он и его супруга выходили из машины. Свои седые волосы он зачесал назад, а его борода была коротко подстрижена.

Его супруга выглядела стильно, демонстрируя свои формы в черно-белом платье в горошек с поясом на талии. Темные волосы бывшей модели были распущенными. Из аксессуаров она выбрала тонкий белый шарф на шее и небольшую черную сумку через плечо.

Пользуясь преимуществами VIP-клиентов, им навстречу вышли работники аэропорта, чтобы помочь с багажем.

Напомним, Пирс и Кили познакомились на вечеринке в 1994 году после смерти первой жены Пирса Кассандры Харрис в 1991 году. Пара встречалась семь лет, прежде, чем связать себя узами брака в Ирландии в августе 2001 года.

У них родились двое сыновей – Дилан и Пэрис, которым сейчас 26 и 22 года соответственно. Кроме них, у актера есть еще 39-летний сын Шон от первого брака, а также приемные сын Крис и дочь Шарлотта, которых он усыновил, женившись на Кассандре, после того, как их отец Дермот Харрис умер в 1986 году.

Ранее Фокус писал, что Пирс Броснан вышел на красную дорожку в компании своих сыновей.