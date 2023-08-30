Пірса Броснана помітили у VIP-залі аеропорту з дружиною (фото)

Разом зіркова була вже 29 років, з яких майже 22 роки у шлюбі. За час із союзу в них з'явилося двоє синів.

Related video

70-річний ірландський актор Пірс Броснан разом із дружиною, 59-річною Кілі Шей Сміт, були помічені у VIP-залі після прибуття в аеропорт Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Броснан був у темно-синій сорочці на ґудзиках і чорних штанах. Один із найвідоміших виконавців ролі Джеймса Бонда доповнив аутфіт чорними класичними туфлями і сонцезахисними окулярами. Зірка фільму "Батьки в законі" одягнув крислатий солом'яний капелюх, коли він і його дружина виходили з машини. Своє сиве волосся він зачесав назад, а його бороду було коротко підстрижено.

Його дружина мала стильний вигляд, демонструючи свої форми в чорно-білій сукні в горошок із поясом на талії. Темне волосся колишньої моделі було розпущеним. З аксесуарів вона вибрала тонкий білий шарф на шиї і невелику чорну сумку через плече.

Користуючись перевагами VIP-клієнтів, їм назустріч вийшли працівники аеропорту, щоб допомогти з багажем.

Нагадаємо, Пірс і Кілі познайомилися на вечірці 1994 року після смерті першої дружини Пірса Кассандри Гарріс 1991 року. Пара зустрічалася сім років, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу в Ірландії в серпні 2001 року.

У них народилися двоє синів — Ділан і Періс, яким зараз 26 і 22 роки відповідно. Крім них, в актора є ще 39-річний син Шон від першого шлюбу, а також прийомні син Кріс і дочка Шарлотта, яких він усиновив, одружившись із Кассандрою, після того, як їхній батько Дермот Гарріс помер 1986 року.

Раніше Фокус писав, що Пірс Броснан вийшов на червону доріжку в компанії своїх синів.