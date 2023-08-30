Баскетболист Деннис Родман набил ниже спины портрет своей девушки (видео)

Йелла Йелла, девушка Родмана, была против его идеи набить ее портреты на щеке и на ягодице.

Related video

Легендарный игрок NBA Деннис Родман, знаменитый в прошлом своей игрой, эпатажем, громкими вечеринками и не менее оглушительными скандалами, в 62 лет остепенился и, похоже, по-настоящему влюбился. Иначе как объяснить, что бывшая звезда баскетбола отправился в тату-салон, чтобы набить изображение своей девушки Йеллы Йеллы на ягодице, невольно материализовав популярную шутку о занозе в з*днице. Видео с татуировками он поделился на своей странице в Instagram

"Всегда рядом со мной 😮🫣🤭", – подписал кадры пятикратный чемпион NBA, где рядом с лицом Йеле на левой ягодице видно и его лицо.

Поклонники поспешили прокомментировать последнее пополнение коллекции спортсмена.

"Больше обеспокоен тем, что он татуирует себе лицо… Зачем?", "Я мог бы буквально прожить всю свою жизнь, никогда не увидев этого", "Это нормальное поведение Родмана", "Вы все знаете, какой он… ему плевать на то, что мы думаем, и, честно говоря, ему никогда не было плевать", "Он везде татуирован. Я имею в виду, что это Деннис Родман, мы действительно в шоке", – пишут они.

Это не первый раз, когда Родман отдает дань уважения своей девушке, оставляя на своем теле несмываемую отметину в сомнительном месте. Еще в июле бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" показал, что вытатуировал на щеке изображение своей избранницы.

"Так что я сегодня не особо много делаю, остыл в своем таунхаусе, вытатуировал на лице живой легенды, лицо его женщины, вот и все…. Что вы делаете?", – написал татуировщик Родмана Ван Джонсон

По словам Йеллы Йеллы, которая встречается с Родманом с 2022 года, она изначально была не в восторге от этой идеи.

После подтверждения своих отношений в июле пара вместе посетила Матч всех звезд НБА 2023 года и даже запустила совместный канал на YouTube.

Сейчас Родман часто публикует видео с Йеллой Йеллой, где выглядит влюбленным и вполне довольным жизнью.

Ранее Фокус писал, что Деннис Родман посетил Северную Корею, где встретился с Ким Чен Ыном в 2013-м. Впервые Деннис и северокорейский лидер встретились на баскетбольном матче в 2013 году. По словам баскетболиста, диктатор сразу ему признался, что хотел бы "заполучить" Майкла Джордана, еще одну легенду баскетбола, но обрадовался и Родману.

В прошлом году он заявил, что готов полететь в Россию, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бринер Гринер суд, которую суд РФ признал виновной в преднамеренной контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам заключения.