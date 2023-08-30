Баскетболіст Денніс Родман набив нижче спини портрет своєї дівчини (відео)

Йелла Йелла, дівчина Родмана, була проти його ідеї набити її портрети на щоці та на сідницях.

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Легендарний гравець NBA Денніс Родман, знаменитий у минулому своєю грою, епатажем, гучними вечірками і не менш оглушливими скандалами, у 62 роки став розсудливим і, схоже, по-справжньому закохався. Інакше як пояснити, що колишня зірка баскетболу вирушив до тату-салону, щоб набити зображення своєї дівчини Єлли Єлли на сідниці, мимоволі матеріалізувавши популярний жарт про скалку в з*дниці. Відео з татуюваннями він поділився на своїй сторінці в Instagram

"Завжди поруч зі мною 😮🫣🤭", — підписав кадри п'ятиразовий чемпіон NBA, де поруч з обличчям Єле на лівій сідниці видно і його обличчя.

Шанувальники поспішили прокоментувати останнє поповнення колекції спортсмена.

"Більше стурбований тим, що він татуює собі обличчя... Навіщо?", "Я міг би буквально прожити все своє життя, ніколи не побачивши цього", "Це нормальна поведінка Родмана", "Ви всі знаєте, який він... йому начхати на те, що ми думаємо, і, чесно кажучи, йому ніколи не було начхати", "Він скрізь татуйований. Я маю на увазі, що це Денніс Родман, ми дійсно в шоці", — пишуть вони.

Це не вперше, коли Родман вшановує свою дівчину, залишаючи на своєму тілі незмивну відмітину в сумнівному місці. Ще в липні колишній гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" показав, що витатуював на щоці зображення своєї обраниці.

"Так що я сьогодні не особливо багато роблю, охолов у своєму таунхаусі, витатуював на обличчі живої легенди, обличчя його жінки, ось і все.... Що ви робите?", — написав татуювальник Родмана Ван Джонсон

За словами Єлли Єлли, яка зустрічається з Родманом із 2022 року, вона спочатку була не в захваті від цієї ідеї.

Після підтвердження своїх стосунків у липні пара разом відвідала Матч усіх зірок НБА 2023 року і навіть запустила спільний канал на YouTube.

Нині Родман часто публікує відео з Єллою Єллою, де має вигляд закоханого і цілком задоволеного життям.

Раніше Фокус писав, що Денніс Родман відвідав Північну Корею, де зустрівся з Кім Чен Ином у 2013-му. Вперше Денніс і північнокорейський лідер зустрілися на баскетбольному матчі в 2013 році. За словами баскетболіста, диктатор одразу йому зізнався, що хотів би "роздобути" Майкла Джордана, ще одну легенду баскетболу, але зрадів і Родману.

Минулого року він заявив, що готовий полетіти в Росію, щоб домогтися звільнення баскетболістки Брінер Грінер суд, яку суд РФ визнав винною в навмисній контрабанді наркотиків і засудив до дев'яти років ув'язнення.