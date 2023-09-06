Экс-супруга Кевина Костнера требует у него 800 тысяч долларов

Дизайнер сумок Кристин Баумгартнер намерена продолжать борьбу в суде.

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Бывшая жена американского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер считает постановление, которое сократило ее алименты до 63 000 долларов в месяц, "полной шуткой", и обещает продолжать борьбу в суде. Об этом пишет Daily Mail.

Мама троих детей просит экс-возлюбленного собрать 575 000 долларов на оплату ее адвокатов и еще 280 000 долларов на покрытие других расходов.

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Кевин Костнер летает на частном джете, пока его жена просит увеличить алименты (фото)

Костнер, тем временем, набрал во время судебного процесса 664 000 долларов до конца июля 2023 года, но сказал, что он намерен заплатить собственные сборы.

Баумгартнер попросила увеличить ее ежемесячные алименты со 129 000 долларов до 161 000 долларов. Но судья Томас Андерле сократил сумму до 63 000 долларов, оставив маму троих детей "потрясенной", по словам ее близкой подруги.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

"Сказать, что Кристин разочарована, — ничего не сказать. Она назвала это решение полной шуткой", — отметил источник.

О разрыве звездной пары стало известно весной 2023. Актер и дизайнер сумок были в браке с 2004 года и воспитывали троих общих детей.

Кевин Костнер Фото: Getty Images

В суде 49-летняя Баумгартнер также утверждала, что ее новая арендная квартира в Монтесито за 40 000 долларов в месяц была недостаточной для ее семьи, говоря, что детям нужен доступ к пляжу, чтобы поддерживать привычный образ жизни, пока они с ней.

Напомним, Кевин Костнер отреагировал на свою победу в суде.

Также Фокус писал о том, почему друг Кевина Костнера заплатил Кристин Баумгартнер 20 тысяч долларов.