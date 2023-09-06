Ексдружина Кевіна Костнера вимагає в нього 800 тисяч доларів

Дизайнерка сумок Крістін Баумгартнер має намір продовжувати боротьбу в суді.

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Колишня дружина американського актора Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер вважає постанову, яка скоротила її аліменти до 63 000 доларів на місяць, "повним жартом", і обіцяє продовжувати боротьбу в суді. Про це пише Daily Mail.

Мама трьох дітей просить екскоханого зібрати 575 000 доларів на оплату її адвокатів і ще 280 000 доларів на покриття інших витрат.

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Кевін Костнер літає на приватному джеті, поки його дружина просить збільшити аліменти (фото)

Костнер, тим часом, набрав під час судового процесу 664 000 доларів до кінця липня 2023, але сказав, що він має намір заплатити власні збори.

Баумгартнер попросила збільшити її щомісячні аліменти зі 129 000 доларів до 161 000 доларів. Але суддя Томас Андерле скоротив суму до 63 000 доларів, залишивши маму трьох дітей "приголомшеною", за словами її близької подруги.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

"Сказати, що Крістін розчарована, — нічого не сказати. Вона назвала це рішення повним жартом", — зазначило джерело.

Про розрив зіркової пари стало відомо навесні 2023 року. Актор та дизайнерка сумок були у шлюбі з 2004 та виховували трьох спільних дітей.

Кевін Костнер Фото: Getty Images

У суді 49-річна Баумгартнер також стверджувала, що її нова орендна квартира в Монтесіто за 40 000 доларів на місяць була недостатньою для її сім’ї, кажучи, що дітям потрібен доступ до пляжу, щоб підтримувати звичний спосіб життя, поки вони з нею.

Нагадаємо, Кевін Костнер відреагував на свою перемогу в суді.

Також Фокус писав про те, чому друг Кевіна Костнера заплатив Крістін Баумгартнер 20 тисяч доларів.