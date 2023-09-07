Жены президента Сербии и премьера Армении стали гостьями на Саммите Елены Зеленской

Событие впервые посетили первые леди Сербии и Армении – стран, которые своей политикой традиционно выражали поддержку РФ.

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Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян и супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич стали гостьями на Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, организованном первой леди Украины — Еленой Зелнской. Мероприятие состоялось 6 сентября в Киеве, сообщает Фокус. Рассматриваем образы самых неожиданных гостей события.

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Фото: Instagram @olenazelenska_official

Первая леди Сербии появилась на событии в длинном облегающем платье, которое дополнила черными элегантными туфлями на небольшом каблуке. В качестве аксессуаров Тамара Вучич применила жемчужный обруч для волос, а также — соответствующие серьги и несколько золотых браслетов на руках.

Длинные темные волосы первая леди Сербии оставила распущенными, дополнив образ темным макияжем, включая матовую красную помаду.

Тамара Вучич Фото: Twitter @ZelenskaUA

Первая леди Армении пришла на Саммит в черном брючном костюме. Свой деловой ансамбль она дополнила черными лаковыми лоферами и клатчем в тон. К образу Анна Акопян подобрала длинное колье из жемчуга, серебрянные часы с фиолетовым циферблатом и серьги Van cleef.

Анна Акопян Фото: Twitter @ZelenskaUA

Тем временем первая леди Украины выбрала белый элегантный костюм от бренда GASANOVA, дополнив его бежевыми туфлями-лодочками и символичной брошью в форме карты Украины.

Елена Зеленская Фото: Instagram @olenazelenska_official

Напомним, Саммит первых леди и джентльменов – международное объединение супругов первых лиц мира, основанное супругой Президента Украины Еленой Зеленской в 2021 году для обмена опытом и реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Ранее Фокусу удалось пообщаться на Саммите со знаменитостями, которые публично поддерживают Украину.