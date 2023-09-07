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Стиль життя

Дружини президента Сербії та прем'єра Вірменії стали гостями на Саміті Олени Зеленської

Саміт перших леді та джентельменів, Олена Зеленська, саміт перших леді, дружина Нікола пашиняна, дружина президента Сербії
Фото: Instagram @olenazelenska_official | Саміт перших леді та джентельменів у Києві

Подію вперше відвідали перші леді Сербії та Вірменії — країн, які своєю політикою традиційно висловлювали підтримку РФ.

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Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян і дружина президента Сербії Олександра Вучича Тамара Вучич стали гостями на Саміті перших леді та джентельменів у Києві, організованому першою леді України — Оленою Зелнською. Захід відбувся 6 вересня в Києві, повідомляє Фокус. Розглядаємо образи найнесподіваніших гостей події.

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Фото: Instagram @olenazelenska_official

Перша леді Сербії з'явилася на події в довгій обтислій сукні, яку доповнила чорними елегантними туфлями на невеликих підборах. Як аксесуари Тамара Вучич застосувала перловий обруч для волосся, а також — відповідні сережки і кілька золотих браслетів на руках.

Довге темне волосся перша леді Сербії залишила розпущеним, доповнивши образ темним макіяжем, включно з матовою червоною помадою.

Тамара Вучич фото Fullscreen
Тамара Вучич
Фото: Twitter @ZelenskaUA

Перша леді Вірменії прийшла на Саміт у чорному брючному костюмі. Свій діловий ансамбль вона доповнила чорними лаковими лоферами і клатчем у тон. До образу Анна Акопян підібрала довге кольє з перлів, срібний годинник з фіолетовим циферблатом і сережки Van cleef.

Анна Акопян фото Fullscreen
Анна Акопян
Фото: Twitter @ZelenskaUA

Тим часом перша леді України обрала білий елегантний костюм від бренду GASANOVA, доповнивши його бежевими туфлями-човниками та символічною брошкою у формі карти України.

Олена Зеленська Fullscreen
Олена Зеленська
Фото: Instagram @olenazelenska_official

Нагадаємо, Саміт перших леді та джентльменів — міжнародне об'єднання подружжя перших осіб світу, засноване дружиною Президента України Оленою Зеленською 2021 року для обміну досвідом та реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі.

Раніше Фокусу вдалося поспілкуватися на Саміті зі знаменитостями, які публічно підтримують Україну.