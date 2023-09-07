Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отправились на прогулку в Нью-Йорке (фото)

Голливудская пара, состоящая в браке с 2012 года, гуляла держась за руки и наслаждалась солнечной погодой.

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Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс были замечены папарацци во время романтической прогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Одна из самых крепких голивудских пар продемонстрировала любовь, когда они держались за руки, прогуливаясь вместе по оживленным улицам.

36-летняя американская актриса выбрала для выхода платье с цветочным разноцветным узором, которое было с глубоким декольте и затянуто посередине, чтобы подчеркнуть ее стройную фигуру. Звезда "Сплетницы" подобрала к наряду розовые кроссовки Nike Air Force и разноцветную сумочку. Свои волосы знаменитость оставила распущенными, а солнцезащитные очки в коричневой оправе завершили образ Лайвли.

Тем временем 46-летний звезда "Дэдпула" выбрал повседневный и непринужденный образ, надев белую майку, зеленую рубашку и синие штаны. Аутфит Рейнольдс дополнил оранжевыми кроссовками, синей бейсболкой и солнцезащитными очками.

Напомним, Блейк Лайвли взяла дочерей на съемочную площадку "Дэдпула".

Также Фокус писал, что Райан Рейнольдс трогательно поздравил жену Блейк Лайвли с днем рождения.