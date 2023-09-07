Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вирушили на прогулянку в Нью-Йорку (фото)

Голлівудська пара, яка перебуває у шлюбі з 2012 року, гуляла тримаючись за руки і насолоджувалася сонячною погодою.

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Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс були помічені папараці під час романтичної прогулянки в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Одна з найміцніших голівудських пар продемонструвала любов, коли вони трималися за руки, прогулюючись разом жвавими вулицями.

36-річна американська акторка обрала для виходу сукню з квітковим різнокольоровим візерунком, яка була з глибоким декольте і затягнута посередині, щоб підкреслити її струнку фігуру. Зірка "Пліткарки" підібрала до вбрання рожеві кросівки Nike Air Force і різнокольорову сумочку. Своє волосся знаменитість залишила розпущеним, а сонцезахисні окуляри в коричневій оправі завершили образ Лайвлі.

Тим часом 46-річний зірка "Дедпула" обрав повсякденний і невимушений образ, одягнувши білу майку, зелену сорочку і сині штани. Аутфіт Рейнольдс доповнив помаранчевими кросівками, синьою бейсболкою і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі взяла дочок на знімальний майданчик "Дедпула".

Також Фокус писав, що Раян Рейнольдс зворушливо привітав дружину Блейк Лайвлі з днем народження.