Сестра Кары Делевинь показала стильное платье-комбинацию

Поппи постель звездную вечеринку в стильном наряде.

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37-летняя модель и актриса Поппи Делевинь продемонстрировала стильное платье-комбинацию, появившись на вечеринке Frame в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Старшая сестра Кары Делевинь выглядела потрясающе в черном атласном платье-макси с тонкими бретелями и V-образным вырезом. Она дополнила образ парой черных босоножек на каблуке и носила все необходимые вещи в сочетающейся стильной сумочке.

Свой вечерний наряд Поппи завершила серебряными серьгами, сделала сияющий макияж, а свои длинные светлые локоны собрала в аккуратный хвост.

Поппи Делевинь Фото: Getty Images

Делевинь улыбалась, болтая с актером Джастином Теру, писательницей Занной Робертс Расси и моделью Бэмби Нортвуд-Блит.

Ранее Фокус писал, что Поппи Делевинь, звезда фильма "Меч короля Артура", была замечена вместе с новым кавалером из королевской семьи. Старшая сестра модели Кары Делевинь отдыхала на Ибице в компании принца Греции Константина-Алексиоса.