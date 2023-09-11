Сестра Кари Делевінь показала стильну сукню-комбінацію

Поппі постель зіркову вечірку в стильному вбранні.

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37-річна модель і акторка Поппі Делевінь продемонструвала стильну сукню-комбінацію, з'явившись на вечірці Frame у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Старша сестра Кари Делевінь мала приголомшливий вигляд у чорній атласній сукні-максі з тонкими бретелями і V-подібним вирізом. Вона доповнила образ парою чорних босоніжок на підборах і носила всі необхідні речі в стильній сумочці.

Своє вечірнє вбрання Поппі завершила срібними сережками, зробила сяючий макіяж, а свої довгі світлі локони зібрала в акуратний хвіст.

Поппі Делевінь Фото: Getty Images

Делевінь посміхалася, розмовляючи з актором Джастіном Теру, письменницею Занною Робертс Рассі і моделлю Бембі Нортвуд-Бліт.

Раніше Фокус писав, що Поппі Делевінь, зірка фільму "Меч короля Артура", була помічена разом з новим кавалером з королівської сім'ї. Старша сестра моделі Кари Делевінь відпочивала на Ібіці в компанії принца Греції Костянтина-Алексіоса .