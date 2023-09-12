Яблоки полезны для здоровья: 9 причин съедать каждый день по яблоку

Яблоки — любимый фрукт многих людей и это прекрасно, поскольку они чрезвычайно питательны. Узнайте о пользе яблок для здоровья!

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Есть несколько причин, по которым поговорка "Кто яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает" до сих пор очень актуальна. Эти хрустящие и вкусные фрукты богаты питательными веществами и невероятно полезны: от пищеварения до здоровья кожи — яблоко имеет множество преимуществ для здоровья, о которых вы должны знать. Об этом пишет Health Shots.

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Яблоко – один из самых доступных и питательных фруктов. Его можно просто откусить или разрезать на кусочки и съесть с другими фруктами в виде салата или приготовить десерт из яблок. Способов употребления яблок много. Как и пользы яблок для здоровья.

Яблоки улучшают пищеварение

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Яблоки являются хорошим источником растворимой и нерастворимой клетчатки, которая играет важную роль в поддержании здорового пищеварения. "Это, в свою очередь, предотвращает запоры и связанные с ними состояния", — говорит доктор Ушакиран Сисодиа, диетолог и клинический диетолог больницы Нанавати Макс в Мумбаи.

Поддерживают здоровье сердца

Высокий уровень холестерина не приносит ничего хорошего нашему организму. Но одно из преимуществ яблок, особенно красного сорта, заключается в том, что они снижают уровень холестерина. Это означает, что употребление яблок на регулярной основе может помочь снизить риск любого сердечно-сосудистого заболевания.

Яблоки борются со свободными радикалами

Богатые питательными веществами яблоки содержат кверцетин и витамин С, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и снижают риск хронических заболеваний.

Контроль веса

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Высокое содержание клетчатки в яблоках помогает восстановить чувство сытости. Как только это произойдет, вы не будете время от времени тянуться к нездоровым перекусам, что снизит вероятность ожирения.

Здоровье костей

Если говорить о здоровье костей, то в основном мы думаем о молоке и молочных продуктах. Но считается, что некоторые соединения, содержащиеся в яблоках, например бор, также способствует укреплению костей.

Снижение риска диабета

Диабет медленно проникает в жизнь многих людей, и употребление яблок может быть связано с более низким риском развития диабета 2 типа. Возможно, это связано с содержанием в них клетчатки и антиоксидантов, говорит эксперт

Здоровье кожи

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Витамин С, содержащийся в яблоках, способствует выработке здорового коллагена, который необходим для поддержания эластичности кожи и общего состояния здоровья. Так что яблоки могут в некотором смысле помочь вам выглядеть моложе.

Здоровье органов дыхания

Вы можете винить загрязнение окружающей среды или другие факторы в респираторных проблемах. Оказывается, употребление яблок может улучшить функцию легких и снизить риск респираторных заболеваний.

Гидратация

Не только арбуз или огурец являются источниками жидкости среди овощей и фруктов. "Яблоки также содержат большое количество воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме", — говорит доктор Сисодиа.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту