Яблука корисні для здоров'я: 9 причин з'їдати щодня по яблуку

Яблука — улюблений фрукт багатьох людей і це прекрасно, оскільки вони надзвичайно поживні. Дізнайтеся про користь яблук для здоров'я!

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Є кілька причин, через які приказка "Хто яблуко на день з'їдає, той у лікаря не буває" досі дуже актуальна. Ці хрусткі та смачні фрукти багаті поживними речовинами та неймовірно корисні: від травлення до здоров'я шкіри — яблуко має безліч переваг для здоров'я, про які ви маєте знати. Про це пише Health Shots.

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Яблуко — один із найдоступніших та найпоживніших фруктів. Його можна просто відкусити або розрізати на шматочки і з'їсти з іншими фруктами у вигляді салату чи приготувати десерт із яблук. Способів вживання яблук багато. Як і користі яблук для здоров'я.

Яблука покращують травлення

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Яблука є гарним джерелом розчинної та нерозчинної клітковини, яка відіграє важливу роль у підтримці здорового травлення. "Це, своєю чергою, запобігає закрепам і пов'язаним з ними станам", — каже доктор Ушакіран Сісодіа, дієтолог та клінічний дієтолог лікарні Нанаваті Макс у Мумбаї.

Підтримують здоров'я серця

Високий рівень холестерину не приносить нічого хорошого нашому організму. Але одна з переваг яблук, особливо червоного сорту, полягає в тому, що вони знижують рівень холестерину. Це означає, що вживання яблук на регулярній основі може допомогти знизити ризик будь-якого серцево-судинного захворювання.

Яблука борються з вільними радикалами

Багаті поживними речовинами яблука містять кверцетин та вітамін С, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі та знижують ризик хронічних захворювань.

Контроль ваги

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Високий вміст клітковини в яблуках допомагає відновити відчуття ситості. Щойно це станеться, ви не будете час від часу тягнутися до нездорових перекусів, що знизить імовірність ожиріння.

Здоров'я кісток

Якщо говорити про здоров'я кісток, то здебільшого ми думаємо про молоко та молочні продукти. Але вважається, що деякі сполуки, що містяться в яблуках, наприклад бор, також сприяють зміцненню кісток.

Зниження ризику діабету

Діабет повільно проникає в життя багатьох людей, і вживання яблук може бути пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу. Можливо, це пов'язано з вмістом у них клітковини та антиоксидантів, каже експерт

Здоров'я шкіри

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Вітамін С, що міститься в яблуках, сприяє виробленню здорового колагену, який необхідний для підтримання еластичності шкіри та загального стану здоров'я. Тож яблука можуть у певному сенсі допомогти вам виглядати молодше.

Здоров'я органів дихання

Ви можете звинувачувати забруднення довкілля або інші чинники в респіраторних проблемах. Виявляється, вживання яблук може поліпшити функцію легенів та знизити ризик респіраторних захворювань.

Гідратація

Не тільки кавун або огірок є джерелами рідини серед овочів та фруктів. "Яблука також містять велику кількість води, що допомагає підтримувати водний баланс в організмі", — каже доктор Сисодіа.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця