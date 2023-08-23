Топ 3 засоби для домашнього догляду, які збережуть здоров'я шкіри - косметолог

Стрес, погана екологія, неправильне харчування – все це залишає відбиток на нашому обличчі та пришвидшує процес старіння. Косметолог з медичною освітою Анна Круглик розповіла Фокусу про те, як правильно обрати базовий домашній догляд, щоб мати здорову та сяючу шкіру.

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Ключ до здорової шкіри — це щоденний, але правильний догляд за нею. Важливо приділяти всього 5-8 хвилин зранку та ввечері щоб зберегти здоров‘я та красу шкіри. Спеціально для Фокуса косметологиня Анна Круглик розповіла про основну базу засобів, які повинні бути у кожної жінки.

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Очищуючий засіб

Фото: Pexels

"Очищувати шкіру важливо 2 рази на день, але при умові м‘якого, якісного очищення, інакше ми будемо робити тільки гірше, порушуючи здоров’я шкіри та пришвидшуючи старіння" — каже косметологиня.

Отже, ввечері ми очищуємо шкіру від пилу, забруднень, надлишків шкірного себуму та макіяжу, а вранці — від продуктів розпаду життєдіяльності шкіри, які утворилися за ніч, під час її оновлення.

"До речі, ви знали, що саме вночі і саме під час глибокого сну проходить найбільше оновлення та омолодження шкіри? Тому що тільки в цей період виробляється колаген молодості. Тому для здоров’я та молодості шкіри важливо спати вночі", — наголошує Анна Круглик.

Тонік

Фото: Freepik

Тонізація — це не просто водичка, як більшість вважає і в результаті недооцінює важливість її використання.

"Тонізація зволожує та відновлює pH шкіри після очищуючого засобу, а це знову ж таки важливо для її здоров‘я. Бажано, щоб очищення і тонізація, які ви використовуєте, були одного бренду", — радить косметологиня.

Використання тоніка завершує етап очищення шкіри та готує її до нанесення інших косметичних засобів. Важливо знати, що тонік змивати непотрібно, достатньо лише почекати кілька хвилин, доки він повністю вбереться. Часто можна почути, що після тоніка обличчя липке, це означає, що цей засіб не підходить до вашого типу шкіри. Після правильно підібраного тонізування відчуття липкості на шкірі не виникає.

Захист шкіри

Фото: Фото: Gettyimages

"Для захисту шкіри потрібно використовувати сонцезахисний крем, але тільки при умові, що Індекс Ультрафіолету 3 і вище (це ви можете відстежувати щодня у метеододатку)", — наголошує Анна Круглик.

Косметологиня зазначає, що в інших випадках потрібно просто використовувати крем, підібраний по типу, стану шкіри та сезонності. Наприклад, влітку варто обирати легші, зволожуючи текстури, а взимку — більш поживні.

"Якщо говорити про антивіковий догляд, тобто 35+ вже додаються активні, стимулюючи засоби. Це сироватки, концентрати, маски засоби для шкіри навколо очей, шиї, декольте та ензимні пілінги", — каже косметологиня.

Для того, щоб підібрати якісний догляд, який підійде саме вам для розв'язання ваших проблем, варто все ж відвідати косметолога, аби не витрачати кошти на засоби, які не працюють.

Домашній догляд потрібно підбирати відповідно до віку, способу життя та пори року. Не нехтуйте якісним доглядом, адже він надовго може відтермінувати процес старіння та зекономити кошти, витрачені на дорогі салонні процедури.

Нагадаємо, гіалуронова кислота допоможе вашій шкірі зберегти молодість, адже сприяє утриманню колагену, підвищує вологість і забезпечує еластичність.

Раніше Фокус писав про те, що скраби для обличчя на основі кави — це природний та економічний спосіб отримати доглянуту й бездоганну шкіру в домашніх умовах.

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