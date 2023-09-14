Удивительная история любимой тиары королевы Елизаветы, спасенной от большевиков

Владимирская тиара была заказана для российской императорской семьи, но в результате детективной истории оказалась в Великобритании.

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В годовщину смерти королевы Елизаветы ІІ была опубликована ее фотография, сделанная известным портретистом Сесилом Битоном. Ранее снимок не публиковался, так что он привлек внимание. На нем королева позирует в мантии и эффектной бриллиантовой тиаре, которую она неоднократно надевала ранее. История украшения достойна детективного романа, пишет Daily Mail.

Первоначально тиара была создана Болиным, императорским ювелиром при российском императорском дворе, для великой княгини Марии Павловны по случаю ее свадьбы в 1874 году с великим князем Владимиром Александровичем.

Портрет королевы в Владимирской тиаре

Великая княгиня была известна своим экстравагантным вкусом к драгоценностям, что, как оказалось, вызвало трения с ее невесткой, царицей Марией Федоровной (сестрой королевы Александры, прабабушкой королевы Елизаветы II).

Мария Федоровна также ценила эффектные украшения, так что роскошная тиара вызвала ее недовольство, потому что соперничать с настолько дорогим украшением было нелегко.

Первая владелица тиары - великая княгиня Мария Павловна Фото: Википедия

Во время Октябрьской революции в начале 1917 года Мария Павловна вместе с пятью детьми бежала из Санкт-Петербурга на Северный Кавказ в Кисловодск.

В июле 1917 года британский торговец антиквариатом (и неофициальный офицер разведки) Берти (Альберт) Стопфорд, который был другом семьи Романовых и часто доставлял важные документы членам британской королевской семьи, принял личное решение вернуть коллекцию драгоценностей из Владимирского дворца. Сокровища были реквизированы армией – до того, как они оказались в руках большевиков.

Он очень хорошо знал план дворца, так как много раз бывал там на роскошных приемах, но план личных покоев был ему не слишком хорошо знаком. Но в этом ему помог великий князь Борис, третий сын Марии Павловны и ее на тот момент уже покойного супруга, великого князя Владимира Александровича. Он также хотел вернуть драгоценности матери – 244 украшения, которые ей подарил супруг.

Считалось, что главный флорентийский вход во дворец слишком открыт как снаружи, так и внутри. Однако со стороны дворца был вход, который вел прямо в покои Великой княгини на первом этаже через секретный проход к потайной двери в ее будуаре. Там в сейфе заговорщики и планировали найти сокровища.

Владимирский дворец, теперь Дом Ученых, в Санкт-Петербурге Фото: Скриншот

В сумерках торговец антиквариатом, одетый как рабочий, прокрался через боковой вход и по секретному проходу помчался в ее комнаты, где нашел сейф.

Получив от Марии Павловны инструкции, как его открыть, он осторожно разобрал драгоценности и завернул их в газету, а затем положил в две старые кожаные сумки для рабочих инструментов.

Затем он вернулся по своим следам туда, где вошел во дворец всего час или около того назад. Было уже темно, но улицы Санкт-Петербурга были полны полиции и солдат.

Теперь сокровища надо было вывезти из России, но это тоже было нелегко. Берти подумывал воспользоваться дипломатической почтой, но подозревал, что ее обыщут.

Еще до начала революции недалеко от Северного Кавказа находился корабль британского королевского флота, и Берти знал его капитана. Он узнал, что они возвращаются в Великобританию.

Итак, 26 сентября 1917 года он отвез драгоценности, спрятанные в сумках для инструментов, на корабль, который следовал через Швецию в Абердин, где он сел на поезд до Лондона.

Королева Елизавета в Владимирской тиаре Фото: The Insider

Драгоценности прибыли в Лондон, и Берти стал героем семьи Марии Павловны. Через три года великая княгиня скончалась во Франции, а ее дети продали некоторые из ее драгоценностей.

Многие из них были куплены королевскими семьями Европы, в том числе еще одной большой поклонницей ювелирных украшений – королевой Марией (прабабушкой короля Чарльза). И именно она приобрела знаменитую Владимирскую тиару.

Во время смелого побега Берти из России, тиару была немного повреждена, но ювелиры Garrard ее отремонтировали.

Королева Елизавета в 2015 году надевала Владимирскую тиару для приема на Мальте Фото: Getty Images

Первоначально тиара была украшена 15 жемчужинами в стиле барокко, которые висели в каждом из блестящих кругов с бриллиантами. Согласно книге Хью Робертса "Бриллианты королевы", в 1924 году королева Мария попросила заменить жемчужины на изумруды.

После смерти королевы Марии, все ее драгоценности и Владимирскую тиару унаследовала королева Елизавета II. И она носила ее, как с жемчугом, так и с изумрудами. И позировала в ней для официальных портретов и снимков.

Напомним, ранее журналисты таблоидов выясняли, когда принцесса Шарлотта примерит свою первую тиару.