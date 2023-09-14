Дивовижна історія улюбленої тіари королеви Єлизавети, врятованої від більшовиків

Володимирську тіару замовили для російської імператорської сім'ї, але внаслідок детективної історії вона опинилася у Великій Британії.

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У річницю смерті королеви Єлизавети ІІ було опубліковано її фотографію, зроблену відомим портретистом Сесілом Бітоном. Раніше знімок не публікувався, тож він привернув увагу. На ньому королева позує в мантії та ефектній діамантовій тіарі, яку вона неодноразово одягала раніше. Історія прикраси гідна детективного роману, пише Daily Mail.

Спочатку тіару створив Болін, імператорський ювелір при російському імператорському дворі, для великої княгині Марії Павлівни з нагоди її весілля 1874 року з великим князем Володимиром Олександровичем.

Портрет королеви у Володимирській тіарі

Велика княгиня була відома своїм екстравагантним смаком до коштовностей, що, як виявилося, викликало тертя з її невісткою, царицею Марією Федорівною (сестрою королеви Олександри, прабабусею королеви Єлизавети II).

Марія Федорівна також цінувала ефектні прикраси, тож розкішна тіара викликала її невдоволення, бо змагатися з настільки дорогою прикрасою було нелегко.

Перша власниця тіари — велика княгиня Марія Павлівна Фото: Вiкiпедiя

Під час Жовтневої революції на початку 1917 року Марія Павлівна разом із п'ятьма дітьми втекла із Санкт-Петербурга на Північний Кавказ у Кисловодськ.

У липні 1917 року британський торговець антикваріатом (і неофіційний офіцер розвідки) Берті (Альберт) Стопфорд, який був другом сім'ї Романових і часто доставляв важливі документи членам британської королівської сім'ї, прийняв особисте рішення повернути колекцію коштовностей з Володимирського палацу. Скарби були реквізовані армією — до того, як вони опинилися в руках більшовиків.

Він дуже добре знав план палацу, оскільки багато разів бував там на розкішних прийомах, але план особистих покоїв був йому не дуже добре знайомий. Але в цьому йому допоміг великий князь Борис, третій син Марії Павлівни та її на той момент уже покійного чоловіка, великого князя Володимира Олександровича. Він також хотів повернути коштовності матері — 244 прикраси, які їй подарував чоловік.

Вважалося, що головний флорентійський вхід до палацу занадто відкритий як зовні, так і всередині. Однак з боку палацу був вхід, який вів просто в покої Великої княгині на першому поверсі через секретний прохід до потайних дверей у її будуарі. Там у сейфі змовники і планували знайти скарби.

Володимирський палац, тепер Будинок учених, у Санкт-Петербурзі Фото: Скриншот

У сутінках торговець антикваріатом, одягнений як робітник, прокрався через бічний вхід і секретним проходом помчав у її кімнати, де знайшов сейф.

Отримавши від Марії Павлівни інструкції, як його відкрити, він обережно розібрав коштовності і загорнув їх у газету, а потім поклав у дві старі шкіряні сумки для робочих інструментів.

Потім він повернувся по своїх слідах туди, де увійшов до палацу всього годину або близько того назад. Було вже темно, але вулиці Санкт-Петербурга були повні поліції і солдатів.

Тепер скарби треба було вивезти з Росії, але це теж було нелегко. Берті подумував скористатися дипломатичною поштою, але підозрював, що її обшукають.

Ще до початку революції недалеко від Північного Кавказу перебував корабель британського королівського флоту, і Берті знав його капітана. Він дізнався, що вони повертаються до Великої Британії.

Отже, 26 вересня 1917 року він відвіз коштовності, заховані в сумках для інструментів, на корабель, що прямував через Швецію до Абердіна, де він сів на поїзд до Лондона.

Королева Єлизавета у Володимирській тіарі Фото: The Insider

Коштовності прибули до Лондона, і Берті став героєм сім'ї Марії Павлівни. Через три роки велика княгиня померла у Франції, а її діти продали деякі з її коштовностей.

Багато з них були куплені королівськими сім'ями Європи, зокрема ще однією великою прихильницею ювелірних прикрас — королевою Марією (прабабусею короля Чарльза). І саме вона придбала знамениту Володимирську тіару.

Під час сміливої втечі Берті з Росії, тіару було трохи пошкоджено, але ювеліри Garrard її відремонтували.

Королева Єлизавета 2015 року одягала Володимирську тіару для прийому на Мальті Фото: Getty Images

Спочатку тіару прикрашали 15 перлинами в стилі бароко, які висіли в кожному з блискучих кіл з діамантами. Згідно з книгою Г'ю Робертса "Діаманти королеви", 1924 року королева Марія попросила замінити перлини на смарагди.

Після смерті королеви Марії, всі її коштовності та Володимирську тіару успадкувала королева Єлизавета II. І вона носила її, як з перлами, так і зі смарагдами. І позувала в ній для офіційних портретів і знімків.

Нагадаємо, раніше журналісти таблоїдів з'ясовували, коли принцеса Шарлотта приміряє свою першу тіару.