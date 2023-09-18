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Стиль жизни

Макс Барских признался, что продолжает исполнять хиты на русском языке

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Фото: max_barskih | Макс Барских

Артист признался, что "точечно" поет на русском, однако на критику общественности не реагирует.

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33-летний украинский певец Макс Барских заявил, что дальше исполняет свои хиты на русском. Об этом пишет Insider.

В новом интервью артист рассказал, что переводы песен на украинский создавали прямо во время турне, а новые тексты он учил на репетициях и концертах.

"Если еще полгода назад мне казалось абсолютно бессмысленными переводить свои давние хиты, то теперь я понимаю, что треки с правильным переводом не только зазвучали благозвучнее, они приобрели новые смыслы, гораздо более интересные, чем были в оригинале", — отметил уроженец Херсона.

Однако Барских также признался, что "точечно" исполняет старые хиты на русском, и критика публики его не беспокоит.

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Макс Барских

Ранее, в июне 2023, во время концерта в Кременчуге после исполнения одного из хитов Макса Барских на русском посетитель мероприятия вызвал полицию.

"Замечаю, что многие украинцы начали слушать мою музыку после перехода на украинский. Именно поэтому мы с командой решили полностью отказаться от русскоязычных песен. По поводу хейта на концертах из-за того, что точечно исполняю русскоязычные хиты — я не принимаю это близко к сердцу. Без диванных "критиканов" было бы скучно жить", — рассказывал музыкант.

С началом полномасштабного российского вторжения уроженец Херсона начал постепенно переходить на украинский язык в публичном пространстве. В интервью он признался, что ему трудно выражать эмоции в общении с близкими, однако он пытается коммуницировать на украинском и дома.

В сентябре 2023 года Барских выпустил первый украиноязычный альбом "Зорепад". В него вошли как новые композиции, так и переведенные на украинский хорошо известные хиты.

Макс Барских

Напомним, Настя Каменских перевела свои хиты на украинский язык.

Также Фокус писал о клипе на совместную песню Нади Дорофеевой и Макса Барских.