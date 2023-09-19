Стало известно, почему королевская семья не поздравила принца Гарри с 39-летием

В этот момент герцог Сассекский с супругой Меган Маркл находился в Европе.

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Названа причина, почему королевская семья Великобритании не поздравила принца Гарри с днем рождения. Об этом пишет New York Post.

15 сентября 2023 года младший сын короля Чарльза III отметил свой 39-й день рождения. И хотя он находился на этот момент с женой Меган Маркл в Германии, именинник не получил публичных поздравлений от своей семьи в Соединенном Королевстве.

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Меган Маркл с пивом отпраздновала день рождения принца Гарри (фото)

Притом, что британские роялы обычно публикуют дань уважения к дням рождения членов семьи.

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Протокол изменился в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II. Теперь, когда король Чарльз III стал новым монархом, поздравления получают только работающие члены королевской семьи.

Принц Гарри Фото: Getty Images

В 2020 году герцог Сассекский покинул пост старшего члена семьи вместе с Меган Маркл. Впоследствии они переехали из Великобритании в Монтесито, Калифорния.

Королевская семья также не поздравила жену Гарри, когда она за несколько недель до этого праздновала 42-летие.

Герцоги Сассекские вместе праздновали день рождения Гарри на Играх Непокоренных в Дюссельдорфе, Германия. Во время мероприятия публика спела герцогу "Happy Birthday".

Уэльские и Сассекские Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри наградил украинского парамедика Юлию Паевскую на "Играх Непокоренных".

Также Фокус писал о причине отсутствия принца Арчи и принцессы Лилибет в Европе во время визита родителей.