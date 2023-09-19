Стало відомо, чому королівська сім'я не привітала принца Гаррі з 39-річчям

У цей момент герцог Сассекський із дружиною Меган Маркл перебував у Європі.

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Названо причину, чому королівська сім'я Великої Британії не привітала принца Гаррі з днем народження. Про це пише New York Post.

15 вересня 2023 року молодший син короля Чарльза III відзначив свій 39-й день народження. І хоча він перебував на цей момент із дружиною Меган Маркл у Німеччині, іменинник не отримав публічних привітань від своєї сім'ї у Сполученому Королівстві.

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Меган Маркл з пивом відсвяткувала день народження принца Гаррі (фото)

Притому, що британські рояли зазвичай публікують данину поваги до днів народження членів сім'ї.

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Протокол змінився у вересні 2022 року після смерті королеви Єлизавети II. Тепер, коли король Чарльз III став новим монархом, привітання отримують тільки члени королівської сім'ї, які працюють.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

У 2020 році герцог Сассекський залишив посаду старшого члена сім'ї разом із Меган Маркл. Згодом вони переїхали з Великої Британії до Монтесіто, Каліфорнія.

Королівська родина також не привітала дружину Гаррі, коли вона за кілька тижнів до цього святкувала 42-річчя.

Герцоги Сассекські разом святкували день народження Гаррі на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі, Німеччина. Під час заходу публіка заспівала герцогу "Happy Birthday".

Уельські та Сассекські Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі нагородив українського парамедика Юлію Паєвську на "Іграх Нескорених".

Також Фокус писав про причину відсутності принца Арчі та принцеси Лілібет у Європі під час візиту батьків.