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Стиль життя

Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл не взяли дітей до Європи

Принц Гаррі та Меган Маркл, ігри нескорених, принцеса лілібет діана, принц арчі, герцоги сассекські в європі
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Наразі подружжя перебуває в Німеччині на Іграх Нескорених 2023.

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Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл не взяли із собою дітей під час подорожі до Європи у вересні 2023. Про це пише Hello Magazine.

Цього тижня герцог і герцогиня Сассекські вирушили до Дюссельдорфа, Німеччина, на Ігри Нескорених — змагання для поранених військових та ветеранів, які заснував принц Гаррі у 2014 році. Міжнародний спортивний захід триватиме до 16 вересня.

У вівторок, 12 вересня, королівська пара возз’єдналася на сцені, коли Меган виголосила промову про важливість спільноти Invictus Games. У своєму зверненні ексакторка також коротко розповіла про своїх двох дітей і висловила надію одного разу взяти їх із собою на Invictus.

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Вона сказала: "Як і багато хто з вас, це про сім’ю, друзів і спільноту, яку створили Invictus, яку створив Fisher House, тому мені просто довелося провести трохи більше часу вдома, щоб організувати наших дітей, молочні коктейлі, доставку до школи, а потім я приземлилася кілька годин тому", — зізналася дружина принца Гаррі.

Меган Маркл та принц Гаррі Fullscreen
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Однак двоє дітей принца Гаррі та Меган, чотирирічний принц Арчі та дворічна принцеса Лілібет, не супроводжували своїх батьків під час подорожі до Німеччини.

Їхня відсутність не є несподіванкою, враховуючи, що Арчі та Лілібет не звикли подорожувати на великі відстані в такому юному віці.

Цілком імовірно, що королівські діти залишилися в будинку сім'ї в Монтесіто, штат Каліфорнія, з нянею або матір'ю Меган, Дорією Регланд, яка взяла на себе обов'язки по догляду за дітьми.

Меган Маркл та принц Гаррі Fullscreen
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські планують придбати ще одне житло в Каліфорнії.

Також Фокус писав про образ Меган Маркл під час першої появи на Іграх Нескорених-2023.