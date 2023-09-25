Жена Александра Усика поделилась архивными фото в честь годовщины их свадьбы

Сегодня, 25 сентября, супруги отмечают 14-ю годовщину свадьбы.

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36-летний украинский боксер Александра Усик и его 35-летняя жена Екатерина отмечают 14-ю годовщину брака. Трогательными архивными фотографиями в честь семейного праздника супруга спортсмена поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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"14 лет вместе", — лаконично подписала она кадры, поздравив мужа.

Екатерина и Александр Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505 Екатерина и Александр Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

На снимках пара позирует вместе в разные моменты жизни, обнимаясь и прижимаясь друг к другу, чем демонстрируют любовь и привязанность.

Екатерина и Александр Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

Напомним, Катерина и Александр Усик познакомились в школе в Симферополе. Поженилась пара в 2009 году. На тот момент Екатерина Хмелевская уже была беременна первенцем — дочкой Елизаветой. Торжественная церемония бракосочетания Александра и Екатерины состоялась в одном из ЗАГСов столицы Крыма. Также супруги воспитывают двух сыновей — Кирилла и Михаила. Екатерина Усик редко дает интервью, поэтому об их с Александром семейной жизни можно узнавать только от самого боксера.

Ранее Фокус писал, что в Украине выполнили яркий тюнинг Audi Александра Усика.