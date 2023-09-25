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Стиль життя

Дружина Олександра Усика поділилася архівними фото на честь річниці їхнього весілля

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Фото: Instagram @usyk_kate1505 | Катерина та Олександр Усик відзначають 14-ту річницю шлюбу

Сьогодні, 25 вересня, подружжя відзначає 14-ту річницю весілля.

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36-річний український боксер Олександра Усик і його 35-річна дружина Катерина відзначають 14-ту річницю шлюбу. Зворушливими архівними фотографіями на честь сімейного свята дружина спортсмена поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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"14 років разом", — лаконічно підписала вона кадри, привітавши чоловіка.

Катерина та Олександр Усик Fullscreen
Катерина та Олександр Усик
Фото: Instagram @usyk_kate1505
Катерина та Олександр Усик Fullscreen
Катерина та Олександр Усик
Фото: Instagram @usyk_kate1505

На знімках пара позує разом у різні моменти життя, обіймаючись і притискаючись одна до одної, чим демонструють кохання і прихильність.

Катерина та Олександр Усик Fullscreen
Катерина та Олександр Усик
Фото: Instagram @usyk_kate1505

Нагадаємо, Катерина та Олександр Усик познайомилися в школі в Сімферополі. Одружилася пара 2009 року. На той момент Катерина Хмелевська вже була вагітна первістком — донькою Єлизаветою. Урочиста церемонія одруження Олександра і Катерини відбулася в одному з РАЦСів столиці Криму. Також подружжя виховує двох синів — Кирила та Михайла. Катерина Усик рідко дає інтерв'ю, тому про їхнє з Олександром сімейне життя можна дізнаватися тільки від самого боксера.

Раніше Фокус писав, що в Україні виконали яскравий тюнінг Audi Олександра Усика.