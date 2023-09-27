Как ее жизнь: последний саундтрек Шинейд О'Коннор завершает острую социальную драму ВВС (видео)

Премьера неопубликованной композиции Шинейд О'Коннор под названием The Magdalene Song состоялась в понедельник, 25 сентября, во время последнего эпизода сериала от BBC.

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Песня умершей в конце июля этого года ирландской певицы Шинейд О'Коннор стала саундтреком к последнему эпизоду мини-сериала "Женщина в стене" производства BBC. Об этом сообщает New York Post.

Композитор сериала Дэвид Холмс, который продюсировал музыку О'Коннор перед ее смертью, рассказал, что певица разрешила использовать трек еще до начала съемок, хотя за два года до того, как она ушла в мир иной, Шинейд высказывалась категорически против посмертного выпуска музыки.

"Шинейд разрешила использовать трек еще до того, как начались съемки, и когда продюсеры это услышали, они были поражены, что имеют что-то такое сильное. Мы все чувствовали, что единственное место, куда это может пойти, — это конец истории", — вспоминает Холмс.

На самом деле невероятно то, что содержание песни Шинейд, как и сюжет сериала, магически соединился с собственной историей певицы. Еще в возрасте 15 лет родители, когда поймали ее на краже, поместили О'Коннор в один из таких домов, о которых говорится в фильме. Она часто говорила о своем сочувствии к тем, кого оскорбляла церковь.

"Думаю, Шинейд пыталась сказать, что, хотя она пережила большие трудности, это не помешало ей быть тем, кем она хотела быть. Она никогда на самом деле не говорила о значении своих песен. Она шутила, что часто говорит людям, что ее песни о чем-то совсем другом, чем о том, о чем они думают. Но эта... Она и называется "Песня Магдалины", — заметил композитор.

"Женщина в стене" — что известно о сериале

Телесериал "Женщина в стене" от BBC повествует историю печально известных "прачечных Магдалины" — христианских учреждений, которые существовали с XVIII по XX век и становились приютом для незамужних беременных женщин. Тоскливое звучание The Magdalene Song добавляет атмосферности финалу сериала, который по жанру является не только социальной драмой, но и психологическим триллером.

"Это безумие, что последняя прачечная закрылась только в 90-х. Тех девушек пытали. Я никогда не мог понять коллективное зло тех монахинь", — сокрушается Холмс.

Главную роль в сериале сыграла известная британская актриса Рут Уилсон.

Холмс утверждал, что во время работы над сериалом один из продюсеров рассказал, что является большим фанатом О'Коннор. Поэтому композитор позвонил Шинейд, чтобы рассказать о съемках и сюжете кинофильма.

"Я сказал Шинейд, что сценарий не похож ни на что, что кто-лыбо делал на эту тему, и в нем была Рут Уилсон, одна из лучших актрис в мире. Шинейд ответила: "Я тебе верю. Дайте им "Песнь Магдалины", — вспоминает Холмс.

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Известная своими резкими высказываниями против католической церкви, Шинейд О'Коннор согласилась на использование своей песни в качестве саундтрека к сериалу, узнав, что он рассказывает о жестокости церкви в отношении незамужних беременных женщин, которая была присуща Ирландской церкви.

Холмс замечает: ему очень жаль, что певица не стала свидетелем выхода сериала в свет.

"Она бы гордилась. Некоторые люди критиковали черный юмор в сценарии, но я рос в Белфасте и видел черный юмор, который люди используют там, чтобы пройти сквозь страдания", — делится мыслями композитор.

Во время работы над сериалом Холмс продюсировал 11-й альбом Шинейд О'Коннор No Veteran Dies Alone, который будет выпущен только с согласия семьи покойной певицы.

Смерть Шинейд О'Коннор

О'Коннор нашли мертвой в ее доме в Лондоне в июле 2023 года. Певице было всего 56 лет. И хотя Шинейд стала одной из самых известных ирландских певиц, жизнь ее была наполнена страданиями. Судьба исполнительницы Nothing Compares 2 U трагична и ужасна. Все ее четыре брака были несчастливыми, в детстве она страдала от жестокости своей матери, а всемирная слава не принесла ей счастья. Однако больше всего повлияла на певицу трагедия, когда ее сын Шейн покончил с собой после двух попыток уйти из жизни.

Полиция объявила, что Шинейд О'Коннор была обнаружена "без сознания" в квартире в Лондоне после того, как они получили телефонный звонок в среду, 26 июля, в 11:18 по местному времени, который предупредил их о чрезвычайной ситуации. Однако ее смерть не рассматривается как подозрительная, сообщила лондонская полиция.

Напомним, Шинейд О'Коннор умерла 26 июля. Ранее в этом месяце она опубликовала твит, который был полон скорби по ее сыну Шейну.

"С момента его смерти я жила как ночной насморк. Он был любовью всей моей жизни, светильником моей души", — написала певица.

Напомним, Фокус писал, почему Шинейд О'Коннор переехала в Лондон после смерти сына, а также о наставлениях, которые она дала своим детям, когда "она умрет".