Неадекватный россиянин угрожает певице Jerry Heil и ее близким

Мужчина угрожает заблокировать страницы в соцсети и помешать творческой деятельности артистки. Кроме того, это не первый случай преследования со стороны хейтера.

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27-летняя украинская певица и автор песен Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, рассказала о россиянине, который преследует ее уже несколько лет. В своем Instagram-аккаунте с 611 тысячью подписчиков артистка показала скриншоты переписки с мужчиной по имени Иван, в которой он угрожает ей.

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В частности, мужчина хочет заблокировать страницы в социальных сетях и помешать творческой деятельности. Для этого он накрутил на страницу Jerry Heil ботов, чтобы Instagram это заметил и заблокировал ее аккаунт. Певица утверждает, что не боится потерять свои аккаунты, однако ее волнует то, что хейтер пытается навредить ее близким.

Фото: Instagram @thejerryheil Фото: Instagram @thejerryheil

"Даже если он снесет мои страницы — мне все равно. У меня всегда есть моя музыка, и вы ее всегда сможете найти. Меня только волнует, что он еще протягивает свои липкие российские пальцы в сторону моих близких и пытается расшатать также страницы моих друзей — музыкантов, забрасывает ботами телеграмм-страницы моей команды", — написала звезда.

Сейчас россиянин начал ей угрожать, что будет каждый день "что-то делать", чтобы заставить Jerry Heil удалять определенные публикации. Как сообщила артистка, она с этим преследователем сталкивается уже не в первый раз. Еще до полномасштабной войны девушка организовывала фан-встречу, куда мужчина специально приехал из Иркутска.

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