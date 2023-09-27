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Стиль життя

Неадекватний росіянин погрожує співачці Jerry Heil та її близьким

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Фото: Instagram @thejerryheil | Jerry Heil отримує погрози від росіянина

Чоловік погрожує заблокувати сторінки в соцмережі та перешкодити творчій діяльності артистки. Крім того, це не перший випадок переслідування з боку хейтера.

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27-річна українська співачка й авторка пісень Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, розповіла про росіянина, який переслідує її вже кілька років. У своєму Instagram-акаунті із 611 тисячею підписників артистка показала скріншоти листування з чоловіком на ім'я Іван, у якому він погрожує їй.

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Зокрема, чоловік хоче заблокувати сторінки в соціальних мережах і перешкодити творчій діяльності. Для цього він накрутив на сторінку Jerry Heil ботів, щоб Instagram це помітив і заблокував її акаунт. Співачка стверджує, що не боїться втратити свої акаунти, проте її хвилює те, що хейтер намагається нашкодити її близьким.

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Фото: Instagram @thejerryheil
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Фото: Instagram @thejerryheil

"Навіть якщо він знесе мої сторінки — мені все одно. У мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене тільки хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці в бік моїх близьких і намагається розхитати також сторінки моїх друзів — музикантів, закидає ботами телеграм-сторінки моєї команди", — написала зірка.

Наразі росіянин почав їй погрожувати, що буде щодня "щось робити", щоб змусити Jerry Heil видаляти певні публікації. Як повідомила артистка, вона з цим переслідувачем стикається вже не вперше. Ще до повномасштабної війни дівчина організовувала фан-зустріч, куди чоловік спеціально приїхав з Іркутська.

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