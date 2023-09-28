"Еще один Уизли!": Бонни Райт, звезда фильмов о Гарри Поттере, родила первенца

Звезда поделилась радостной новостью в соцсетях, опубликовав фото малыша.

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Звезда фильмов о Гарри Поттере, актриса Бонни Райт и ее муж впервые стали родителями. Актриса родила первенца дома и уже сообщила имя малыша: Элио Оушен Райт Лококо. Ранее она делилась в соцсетях своими приятными переживаниями о скором прибавлении в семье. Об этом пишет PEOPLE.

"Мы с Эндрю так любим наше солнце", — поделилась в Instagram актриса "Гарри Поттера".

Малыш Элио Оушен появился на свет 19 сентября. Бонни опубликовала длинный пост, выразив благодарность тем, кто помогал ее семье во время их родового "путешествия".

Элио Оушен Райт Лококо

"Передайте привет Элио Оушену Райту Лококо, родившемуся дома во вторник, 19 сентября. Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнце! Мы так благодарны нашей родильной команде, которая все время держала нас за руки и сделала путешествие таким радостным. Роды — это самый дикий опыт!", — призналась актриса, отдельно поблагодарив своих акушерок, доктора и доулу, которая помогала ей во время родов.

Актриса отметила, что во время родов ее супруг, Эндрю Лококо, был рядом и "сжимал ее руку".

"Ок, гормонально-эмоциональный, очень длинный пост закончен", — пошутила актриса, резюмируя весь свой опыт родов.

В комментариях Бонни поздравили ее коллеги по фильмам, Эванна Линч, сыгравшая Луну Лавгуд, написала поздравления и отметила, что Элио Оушен родился в один день с Гермионой Грейнджер, одним из главных персонажей фильмов, который сделал всех их популярными.

Экранный брат Бонни, Джеймс Фелпс, сыгравший Фреда Уизли, также написал радостный комментарий с поздравлениями.

Кроме того, Райт получила теплые пожелания от фанатов и подписчиков, а также несколько шуток в комментариях по поводу знаменитой роли актрисы.

Один пользователь написал: "Ааа, еще один Уизли?", в другой пошутил: "100 баллов Гриффиндору!".

Напомним, Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо впервые встретились в 2020 году и связали себя узами брака на церемонии на открытом воздухе в Экологическом центре в Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния, в марте 2022 года.

Бонни Райт с мужем Фото: Instagram thisisbwright

Всего через год после их первой годовщины в апреле пара сообщила в Instagram, что ждет первенца.

Бонни Райт оставила актерскую карьеру в 2015 году и сосредоточилась на режиссуре. Вопреки теориям фанатов, у нее никогда не было отношений с Дэниелом Рэдклиффом, который играл Гарри Поттера. Они остались друзьями.

Недавно и сам Дэниел стал отцом. Его сын появился на свет в апреле этого года. И уже успел "сходить" с родителями на страйк актеров.