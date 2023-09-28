"Ще один Візлі!": Бонні Райт, зірка фільмів про Гаррі Поттера, народила первістка

Зірка поділилася радісною новиною в соцмережах, опублікувавши фото малюка.

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Зірка фільмів про Гаррі Поттера, акторка Бонні Райт та її чоловік уперше стали батьками. Актриса народила первістка вдома і вже повідомила ім'я малюка: Еліо Оушен Райт Лококо. Раніше вона ділилася в соцмережах своїми приємними переживаннями про швидке поповнення в родині. Про це пише PEOPLE.

"Ми з Ендрю так любимо наше сонце", — поділилася в Instagram актриса "Гаррі Поттера".

Малюк Еліо Оушен з'явився на світ 19 вересня. Бонні опублікувала довгий пост, висловивши подяку тим, хто допомагав її родині під час їхньої родової "подорожі".

Еліо Оушен Райт Лококо

"Передайте привіт Еліо Оушену Райту Лококо, який народився вдома у вівторок, 19 вересня. Ми всі здорові та щасливі. Ми з Ендрю так любимо наше сонце! Ми так вдячні нашій пологовій команді, яка весь час тримала нас за руки і зробила подорож такою радісною. Пологи — це найдикіший досвід!", — зізналася акторка, окремо подякувавши своїм акушеркам, лікарю та доулі, яка допомагала їй під час пологів.

Актриса зазначила, що під час пологів її чоловік, Ендрю Лококо, був поруч і "стискав її руку".

"Ок, гормонально-емоційний, дуже довгий пост закінчено", — пожартувала актриса, резюмуючи весь свій досвід пологів.

У коментарях Бонні привітали її колеги по фільмах, Еванна Лінч, яка зіграла Місяць Лавгуд, написала привітання і зазначила, що Еліо Оушен народився в один день із Герміоною Грейнджер, одним із головних персонажів фільмів, який зробив усіх їх популярними.

Екранний брат Бонні, Джеймс Фелпс, який зіграв Фреда Візлі, також написав радісний коментар із привітаннями.

Крім того, Райт отримала теплі побажання від фанатів і передплатників, а також кілька жартів у коментарях з приводу знаменитої ролі актриси.

Один користувач написав: "Ааа, ще один Візлі?", інший пожартував: "100 балів Гріффіндору!".

Нагадаємо, Бонні Райт та її чоловік Ендрю Лококо вперше зустрілися 2020 року і зв'язали себе тенетами шлюбу на церемонії просто неба в Екологічному центрі в Сан-Хуан-Капістрано, Каліфорнія, у березні 2022 року.

Бонні Райт із чоловіком Фото: Instagram thisisbwright

Лише через рік після їхньої першої річниці у квітні пара повідомила в Instagram, що чекає на первістка.

Бонні Райт залишила акторську кар'єру 2015 року і зосередилася на режисурі. Всупереч теоріям фанатів, у неї ніколи не було стосунків із Деніелом Редкліффом, який грав Гаррі Поттера. Вони залишилися друзями.

Нещодавно і сам Деніел став батьком. Його син з'явився на світ у квітні цього року. І вже встиг "сходити" з батьками на страйк акторів.