Стильно и эффектно: 6 простых и элегантных осенних образов с джинсами
Минимум вещей, подобранных правильно, сделают каждый день осени 2023 комфортным и стильным.
Джинсы – одна из главных базовых вещей в гардеробе практически каждой женщины. Этот предмет настолько универсален, что позволяет создавать множество образов, начиная от повседневного и заканчивая деловым. Именно поэтому экономить на хороших джинсах не стоит, ведь повседневный и классический, простой и универсальный, настоящий синий деним снова и снова доказывает, что он никуда не денется. Как сочетать джинсы, чтобы получить простые и стильные образы, рассказали на сайте Who What Wear. Среди рекомендованных ансамблей каждая модница найдет что-то свое.Важно
Твидовый жакет, свободные джинсы и балетки
Твид – это очень осенний материал: комфортный, элегантный и в то же время теплый. В сочетании с балетками и непринужденными джинсами этот наряд выглядит совершенно по-парижски.
Блейзер, джинсы и ботильоны
Если вы куда-то спешите, но в то же время не хотите выглядеть как попало, блейзер, любимые джинсы и ботильоны – быстрый и стильный асамбль. Под блейзер можно надеть майку, футболку или тонкую водолазку в зависимости от погоды и места.
Свободный джемпер, джинсы прямого кроя и сабо
Трикотаж с напуском нейтральных оттенков — самый популярный предмет гардероба в это время года. Темно-синий цвет всегда кажется дорогим, как и мюли с острым носком.
Светло-коричневое пальто, джинсы со средней талией и сапоги до колена
Пальто цвета кемел остается в моде из года в год, но осенью 2023 году лучше всего носить его с джинсами, заправленными в сапоги до колен. Это – вневременной образ, тонко отсылающий к тенденциям сезона.
Белая блузка, джинсы клеш и туфли на каблуке с открытой пяткой
Будь то лето или осень, сочетание джинсов и красивого топа никогда не подведет. Луше подобрать к ним туфли с низкой пяткой. Они особенно хорошо смотрятся с расклешенным денимом.
Пальто-шарф, потертые черные джинсы и ботинки на каблуке
Пальто-шарф возвращается еще на одну осень. Лучше придерживаться монохромной палитры и выбирать потертый черный деним, который всегда выглядит более формальным, чем синий.
Ранее Фокус писал, какие джинсы будут в моде осенью 2023.