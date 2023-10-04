Начинайте день со стакана воды: 5 причин, почему это важно для вашего здоровья

Стакан воды утром перед завтраком активизирует обмен веществ, способствует хорошему самочувствию и в целом является прекрасной привычкой для поддержания здоровья.

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Вы наверняка знаете, что вода – необходимый элемент для слаженной работы нашего организма и начинать свое утро со стакана волы – прекрасная привычка для поддержания формы. Но не все люди любят и умеют пить воду, но есть и хорошая новость – этому можно научиться. Для начала просто начните выпивать сразу после пробуждения стакан воды. Психодиетолог Ициар Дигон подтвердил, что увеличение потребления воды в ранние часы дня имеет ряд преимуществ. И нет, речь не идет о том, что она помогает непосредственно похудеть: чудес не бывает, и питье воды натощак не сжигает жир. Но эта здоровая привычка полезна по другим, не менее важным причинам. Об этом пишет Vogue Italia.

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Зачем пить воду утром?

Фото: Freepik

"Важно пить воду утром, когда дренажные механизмы наиболее активны и, следовательно, особенно эффективны при выведении жидкости", — объясняет Дигон. Многие диетологи подтверждают, что стакан воды, выпитый утром натощак способен активизировать обмен веществ.

Это не означает, что вы не сможете добиться хороших результатов, если будете пить воду в другое время дня. Доктор Мария Хосе Криспин из клиники Менорка объяснила, что когда дело доходит до очищения, важно пить достаточное количество жидкости в течение дня. И все же, сделав это утренней привычкой, вы сможете легче справиться с нормой и до конца дня выпивать положенную норму воды.

Как объясняет диетолог Паула Мартин Кларес, "вода играет фундаментальную роль в борьбе с целлюлитом", так как является важным компонентом нашего организма и регулирует множество функций. Правильное функционирование всех тканей и органов зависит от воды, поэтому вода просто необходима для здоровья кожи".

Пейте воду перед тренировкой

Фото: Freepik

Если вы занимаетесь спортом сразу после пробуждения, вы можете подумать, что пить воду непосредственно перед тренировкой может быть неправильно. Однако эксперт по питанию и фитнесу Викика Коста объясняет, что эти две практики вовсе не противоречат друг другу: "Мы состоим из воды, и пить ее необходимо, особенно когда мы просыпаемся после многих часов без питья. Тело должно быть гидратировано, чтобы функционировать идеально". Коста признает, что некоторые виды тренировок, такие как гипопрессивные упражнения и некоторые позиции йоги могут вызывать дискомфорт, если перед их выполнением вы выпили значительное количество жидкости. Но, если это просто стакан воды, то проблемы не возникает. Действительно, эта практика поможет активизировать организм и все его функции, в результате чего улучшится и качество тренировок.

Стакан воды для хорошего настроение

Фото: Freepik

Выпивать большой стакан воды утром перед завтраком — привычка, которая также влияет на наше психическое состояние. Как объясняет доктор Криспин, поскольку вода является необходимым элементом для физиологических процессов, даже небольшое обезвоживание может привести к значительному изменению настроения. Более того, существуют исследования, подтверждающие тесную связь между водой, активностью мозга и эмоциональным благополучием. Исследование, проведенное Университетом Барселоны, подтверждает, что уровень обезвоживания, соответствующий 1-2% массы тела, оказывает негативное влияние на кратковременную память, концентрацию и внимательность.

Вода и вес

Фото: Freepik

Как мы уже подчеркивали, употребление воды натощак напрямую не приводит к снижению веса, однако прием достаточного количества воды каждый день и в определенное время может косвенно способствовать этому. Ициар Дигон объяснил эту взаимосвязь следующим образом: "До сих пор нет серьезных научных исследований, подтверждающих, что употребление воды помогает нам похудеть, однако ясно, что эта привычка может увеличить расход энергии организма. Более того, по статистике, люди, которые регулярно пьют воду, худее тех, кто этого не делает. Эта потеря веса также, вероятно, является результатом насыщающего эффекта питьевой воды. В любом случае, многие исследования утверждают, что вы теряете больше веса, когда пьете воду, чем когда не пьете".

По данным некоторых исследований, такая практика помогает снизить потребление калорий при каждом приеме пищи примерно на 13%. Если оставить в стороне цифры, то ясно то, что питье воды за 20 минут до еды помогает потреблять пищу умеренно и не переедать.

Напомним, если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов и очистить организм, попробуйте детокс-напитки.

Ранее Фокус писал о том, что многие люди даже не догадываются, что именно недостаточное количество воды является единственной причиной лишнего веса и плохого самочувствия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.