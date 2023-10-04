Починайте день зі склянки води: 5 причин, чому це важливо для вашого здоров'я

Склянка води вранці перед сніданком активізує обмін речовин, сприяє гарному самопочуттю і загалом є прекрасною звичкою для підтримання здоров'я.

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Ви напевно знаєте, що вода — необхідний елемент для злагодженої роботи нашого організму, і починати свій ранок зі склянки води — чудова звичка для підтримки форми. Але не всі люди люблять та вміють пити воду, але є і хороша новина — цього можна навчитися. Для початку просто почніть випивати одразу після пробудження склянку води. Психодиетолог Іціар Дігон підтвердив, що збільшення споживання води в ранні години дня має низку переваг. І ні, не йдеться про те, що вона допомагає безпосередньо схуднути: чудес не буває, і пиття води натщесерце не спалює жир. Але ця здорова звичка корисна з інших, не менш важливих причин. Про це пише Vogue Italia.

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Навіщо пити воду вранці?

Фото: Freepik

"Важливо пити воду вранці, коли дренажні механізми найактивніші і, отже, особливо ефективні при виведенні рідини", — пояснює Дігон. Багато дієтологів підтверджують, що склянка води, випита вранці натщесерце, здатна активізувати обмін речовин.

Це не означає, що ви не зможете домогтися гарних результатів, якщо будете пити воду в інший час дня. Доктор Марія Хосе Кріспін із клініки Менорка пояснила, що коли справа доходить до очищення, важливо пити достатню кількість рідини протягом дня. І все ж, зробивши це ранковою звичкою, ви зможете легше впоратися з нормою і до кінця дня випивати належну норму води.

Як пояснює дієтологиня Паула Мартін Кларес, "вода відіграє фундаментальну роль у боротьбі з целюлітом", тому що є важливим компонентом нашого організму і регулює безліч функцій. Правильне функціонування всіх тканин та органів залежить від води, тому вода просто необхідна для здоров'я шкіри".

Пийте воду перед тренуванням

Фото: Freepik

Якщо ви займаєтеся спортом відразу після пробудження, ви можете подумати, що пити воду безпосередньо перед тренуванням може бути неправильно. Однак експертка з харчування та фітнесу Вікіка Коста пояснює, що ці дві практики зовсім не суперечать одна одній: "Ми складаємося з води, і пити її необхідно, особливо коли ми прокидаємося після багатьох годин без пиття. Тіло має бути гідратоване, щоб функціонувати ідеально". Коста визнає, що деякі види тренувань, як-от гіпопресивні вправи та деякі позиції йоги, можуть спричиняти дискомфорт, якщо перед їх виконанням ви випили значну кількість рідини. Але, якщо це просто склянка води, то проблеми не виникає. Дійсно, ця практика допоможе активізувати організм і всі його функції, внаслідок чого покращиться і якість тренувань.

Склянка води для гарного настрою

Фото: Freepik

Випивати велику склянку води вранці перед сніданком — звичка, яка також впливає на наш психічний стан. Як пояснює доктор Кріспін, оскільки вода є необхідним елементом для фізіологічних процесів, навіть невелике зневоднення може призвести до значної зміни настрою. Ба більше, існують дослідження, що підтверджують тісний зв'язок між водою, активністю мозку та емоційним благополуччям. Дослідження, проведене Університетом Барселони, підтверджує, що рівень зневоднення, який відповідає 1-2% маси тіла, негативно впливає на короткочасну пам'ять, концентрацію та уважність.

Вода і вага

Фото: Freepik

Як ми вже наголошували, вживання води натщесерце напряму не призводить до зниження ваги, проте вживання достатньої кількості води щодня і в певний час може побічно сприяти цьому. Іціар Дігон пояснив цей взаємозв'язок таким чином: "Досі немає серйозних наукових досліджень, які б підтверджували, що вживання води допомагає нам схуднути, проте ясно, що ця звичка може збільшити витрату енергії організму. Ба більше, за статистикою, люди, які регулярно п'ють воду, худіші за тих, хто цього не робить. Ця втрата ваги також, імовірно, є результатом насичувального ефекту питної води. У будь-якому разі, багато досліджень стверджують, що ви втрачаєте більше ваги, коли п'єте воду, ніж коли не п'єте".

За даними деяких досліджень, така практика допомагає знизити споживання калорій під час кожного прийому їжі приблизно на 13%. Якщо залишити осторонь цифри, то зрозуміло те, що пиття води за 20 хвилин до їжі допомагає споживати їжу помірно і не переїдати.

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Раніше Фокус писав про те, що багато людей навіть не здогадуються, що саме недостатня кількість води є єдиною причиною зайвої ваги і поганого самопочуття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.