Скільки потрібно пити? Як вода впливає на апетит та втрату ваги

Багато людей навіть не здогадуються, що саме недостатня кількість води є єдиною причиною зайвої ваги та поганого самопочуття.

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Ви коли-небудь замислювалися, скільки води потрібно пити, щоб схуднути? Дослідження показали, що вживання достатньої кількості води покращує відчуття ситості, знижує споживання калорій, виводить токсини з організму й прискорює обмін речовин. Але ідея пити більше води здається досить розмитою. Скільки ж води потрібно випивати на день, щоб схуднути? Про це пише Stylecraze.

Чи допомагає питна вода схуднути?

Фото: Freepik

Так, питна вода допомагає схуднути. В Іспанії було проведено дослідження 358 здорових добровольців, з яких 121 чоловік (33,8%) і 237 жінок (66,2%). Поширеність ожиріння виявилася значно вищою у чоловіків порівняно з жінками (23,1% і 6,8% відповідно). Було виявлено, що споживання води з їжі та інших джерел у жінок вище, ніж у чоловіків, що допомогло знизити рівень ожиріння.

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Дослідження підтвердили, що вода допомагає збільшити термогенез. Це збільшує вироблення тепла в організмі та прискорює метаболізм.

Корейське дослідження стверджує, що споживання води перед їжею запобігає надмірному споживанню їжі. Вода також збільшує ліполіз або розщеплює жир, який потім використовується організмом як джерело палива.

Заміна дієтичних напоїв водою знижує ІМТ (ІМТ визначає, чи є у вас недостатня, надлишкова вага або ожиріння) і покращує вуглеводний обмін та чутливість до інсуліну. І останнє, але не менш важливе: вода допомагає вимивати токсини, тим самим зменшуючи їхнє накопичення в організмі та перешкоджаючи запаленню.

Чи допомагає вода спалювати калорії?

Фото: Freepik

Питна вода допомагає збільшити термогенез, який допомагає спалювати калорії. Проте питна вода має доповнюватися низькокалорійною дієтою і фізичними вправами для контролю та втрати ваги.

Чи впливає питна вода на апетит?

Так, питна вода знижує апетит і покращує відчуття ситості. Таким чином, це також може сприяти зниженню ваги. Часто ми помилково приймаємо спрагу за голод й замість того, щоб пити воду, ми споживаємо більше калорій. Тому завжди потрібно пити воду за 20-30 хвилин до та після їжі.

Скільки пити води, щоб схуднути?

Фото: Pixabay

Скільки ж води потрібно випивати на день, щоб стимулювати спалювання більшої кількості калорій, розщеплення жиру, а також підвищене відчуття ситості та чутливість до інсуліну?

Випивайте 2200 мл (жінки) або 3000 мл (чоловіки) води на день, якщо ви не тренуєтеся. Але якщо ви регулярно тренуєтеся по 60 хвилин, щоденне споживання води має бути більшим. Випивайте по 150-300 мл води кожні 15-20 хвилин під час тренування.

Ви також маєте враховувати погоду, сухий або вологий клімат може спричинити більшу втрату води через підвищене потовиділення. Це означає, що ви маєте пити щонайменше 150-200 мл води кожні 15 хвилин, якщо сильно потієте.

Переваги пиття достатньої кількості води

Фото: Getty

Вода допомагає запобігти неінфекційним захворюванням.

Вода допомагає знизити кількість токсинів в організмі.

Вживання достатньої кількості води допомагає знизити стрес.

Вода покращує роботу мозку і допомагає поліпшити настрій.

Вода допомагає поліпшити здоров'я шкіри.

Вода разом із харчовими волокнами допомагає поліпшити перистальтику кишечника.

Нагадаємо, що буде з організмом, якщо пити солодку газовану воду щодня.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів та очистити організм, спробуйте детокс-напої.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.