Жена Брюса Уиллиса призналась, чего больше всего испугалась, узнав о его болезни

Болезнь актера стала испытанием не только для него, но и для его семьи.

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45-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, которая является женой 68-летнего актера Брюса Уиллиса, призналась, что очень испугалась, когда начала исследовать лобно-височную деменцию после того как звезде боевиков поставили этот диагноз. Об этом она рассказала в подкасте "Помни меня", основательницами которого являются Мария Кент Бирс и Рэйчел Мартинес, имеющие опыт ухода за больными с ЛВД.

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Жена Брюса Уиллиса рассказала о своем состоянии (видео)

Она поблагодарила ведущих за то, что они затронули такую важную тему и предложили ей пообщаться с другими семьями, у которых есть близкие люди с этим заболеванием, рассказав им о своем опыте.

По словам Эммы, она открыла для себя подкаст в дни смятения после того, как Брюсу поставили диагноз.

"Я не знала, куда идти, что искать, я все ищу, и это меня пугает. Информации о ЛВД было не так много, но вы, ребята, появились. Я начала слушать и подумала: "О боже, я так рада слышать истории других людей"", – отметила женщина.

Люди, которые столкнулись с подобным, стали для Хемминг "огромным источником поддержки и утешения", потому что нет необходимости объяснять им обстоятельства ее семьи.

Недавно Эмма говорила, что до сих пор не знает, понимает ли Брюс, что у него слабоумие. Однако, подчеркнула она, от нее страдает не только ее супруг но и вся их семья:

"Это тяжело не только для человека, у которого поставлен диагноз, но и для его семьи. И это не является исключением ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так".

Эмма призналась, что смириться с состоянием Брюса было как "благословением", так и "проклятием", но после того, как ему поставили окончательный диагноз, она сосредоточилась на том, чтобы сделать жизнь любимого человека максимально комфортной.

Напомним, что окончательный диагноз Брюсу поставили в феврале прошлого года. Лекарств от этой болезни пока что не существует.

Ранее Фокус писал, что Эмма Хемминг рассказала, какие отношения у Деми Мур с Брюсом.