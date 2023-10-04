Дружина Брюса Вілліса зізналася, чого найбільше злякалася, почувши про його хворобу

Хвороба актора стала випробуванням не тільки для нього, а й для його родини.

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45-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг, яка є дружиною 68-річного актора Брюса Вілліса, зізналася, що дуже злякалася, коли почала досліджувати лобно-скроневу деменцію після того як зірці бойовиків поставили цей діагноз. Про це вона розповіла в подкасті "Пам'ятай мене", засновницями якого є Марія Кент Бірс і Рейчел Мартінес, які мають досвід догляду за хворими з ЛВД.

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Вона подякувала ведучим за те, що вони зачепили таку важливу тему, і запропонували їй поспілкуватися з іншими сім'ями, у яких є близькі люди з цим захворюванням, розповівши їм про свій досвід.

За словами Емми, вона відкрила для себе подкаст у дні сум'яття після того, як Брюсу поставили діагноз.

"Я не знала, куди йти, що шукати, я все шукаю, і це мене лякає. Інформації про ЛВД було не так багато, але ви, хлопці, з'явилися. Я почала слухати і подумала: "О боже, я так рада чути історії інших людей"", — зазначила жінка.

Люди, які зіткнулися з подібним, стали для Геммінг "величезним джерелом підтримки і розради", тому що немає необхідності пояснювати їм обставини її сім'ї.

Нещодавно Емма говорила, що досі не знає, чи розуміє Брюс, що у нього недоумство. Однак, наголосила вона, від неї страждає не тільки її чоловік, а й уся їхня сім'я:

"Це важко не тільки для людини, у якої поставлено діагноз, а й для її сім'ї. І це не є винятком ні для Брюса, ні для мене, ні для наших дівчаток. Коли кажуть, що це сімейна хвороба, це дійсно так".

Емма зізналася, що змиритися зі станом Брюса було як "благословенням", так і "прокляттям", але після того, як йому поставили остаточний діагноз, вона зосередилася на тому, щоб зробити життя коханої людини максимально комфортним.

Нагадаємо, що остаточний діагноз Брюсу поставили в лютому минулого року. Ліків від цієї хвороби поки що не існує.

Раніше Фокус писав, що Емма Геммінг розповіла, які стосунки у Демі Мур з Брюсом.