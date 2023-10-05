История с изменами: Хлои Кардашьян рассказала о своей реакции на попытку Томпсона вернуть ее

Звезда Хлои Кардашьян рассказала о своей жестокой реакции на попытку бывшего Тристана Томпсона вернуть ее после нескольких скандалов с изменами.

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39-летняя американская звезда телевидения и бизнесвумен Хлои Кардашьян в передаче The Kardashians рассказала о том, что рассталась с 32-летним канадским профессиональным баскетболистом, чемпионом НБА Тристаном Томпсоном после того, как он стал отцом ребенка от другой женщины, в то время как суррогатная мать была беременна их сыном, пишет The Sun.

Бывший игрок "Чикаго Буллз" несколько раз изменял Хлои с Дин Вудс и имел роман с фитнес-моделью Марали Николс.

Комментируя его измены, Хлоя сказала на шоу: "Я… я люблю любовь. И я безнадежный романтик. Но это не изменит того, что я чувствую и что произошло. Тристан говорил, что я его человек. Я не говорю, что не верю ему, но я слышал это много раз, и, конечно, меня это очень злило… я, черт возьми, такая, то зачем тебе "лечить" меня?". И добавила: "И сколько раз? Вы знаете? (были измены — ред.) … Это не похоже на разовый случай".

На обвинения спортсмен ответил Хлои: "Знаешь, для меня, вступая в эту новую главу своей жизни, всегда приятно иметь сильную систему поддержки людьми, которые в тебя верят. Поэтому я сказал Ма (вероятно, имея ввиду Марали Николс — ред.), что ценю ее и ценю тебя тоже".

В 2020 году Хлое решила дать бывшему второй шанс, и они опять начали встречаться. Их вместе видели на вечеринках и прогулках. Однако семейная идиллия продолжалась недолго — Хлои и Тристан вновь разорвали отношения в июне 2021 года.

Также Фокус писал, что бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд.