Історія зі зрадами: Хлої Кардаш'ян розповіла про свою реакцію на спробу Томпсона повернути її

Зірка Хлої Кардаш'ян розповіла про свою жорстоку реакцію на спробу колишнього Трістана Томпсона повернути її після кількох скандалів зі зрадами.

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39-річна американська зірка телебачення і бізнесвумен Хлої Кардаш'ян у передачі The Kardashians розповіла про те, що розлучилася з 32-річним канадським професійним баскетболістом, чемпіоном НБА Трістаном Томпсоном після того, як він став батьком дитини від іншої жінки, у той час як сурогатна мати була вагітна їхнім сином, пише The Sun.

Колишній гравець "Чикаго Буллз" кілька разів зраджував Хлої з Дін Вудс і мав роман із фітнес-моделлю Маралі Ніколс.

Коментуючи його зради, Хлоя сказала на шоу: "Я... я люблю любов. І я безнадійний романтик. Але це не змінить того, що я відчуваю і що сталося. Трістан говорив, що я його людина. Я не кажу, що не вірю йому, але я чув це багато разів, і, звісно, мене це дуже злило... я, чорт забирай, така, то навіщо тобі "лікувати" мене?". І додала: "І скільки разів? Ви знаєте? (були зради — ред.) ... Це не схоже на разовий випадок".

На звинувачення спортсмен відповів Хлої: "Знаєш, для мене, вступаючи в цю нову главу свого життя, завжди приємно мати сильну систему підтримки людьми, які в тебе вірять. Тому я сказав Ма (ймовірно, маючи на увазі Маралі Ніколс — ред.), що ціную її і ціную тебе теж".

У 2020 році Хлоя вирішила дати колишньому другий шанс, і вони знову почали зустрічатися. Їх разом бачили на вечірках і прогулянках. Однак сімейна ідилія тривала недовго — Хлої та Трістан знову розірвали стосунки в червні 2021 року.

Також Фокус писав, що колишній співробітник Хлої Кардаш'ян подав на неї до суду.