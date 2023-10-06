Легендарный футболист Роналдо и модель Селина Локс показали свадебные фото

Невеста несколько раз меняла наряды.

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47-летний бразильский футболист Роналдо и его третья жена, модель Селина Локс, сыграли роскошную свадьбу и наконец показали фото с церемонии, которая прошла в их доме на Ибице. Очаровательная невеста несколько раз меняла наряды. Об этом пишет Vogue.

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Свадебные торжества длились неделю. Роналдо и Селина Локс встретились в 2015 году на костюмированной вечеринке общего друга. Селина была в ярком металлическом костюме, а Роналдо явился без костюма. Пара обручилась в январе 2023 года в Пунта-Кане в Доминиканской Республике во время отпуска.

Свадьба Селины Локс и Роналдо Фото: Instagram Ronaldo

Их свадебная неделя началась в понедельник, 25 сентября, с частной религиозной службы в небольшой церкви в деревне Эс Кубельс на острове Ибица, где они живут в одном доме. На церемонии присутствовали только члены семьи, подружки невесты и друзья жениха. Для интимной церемонии с бывшим нападающим "Реала" и "Интера" невеста выбрала шелковое платье цвета слоновой кости с открытыми плечами от Jacquemus, а ее волосы были уложены мягкими волнами. Произнеся клятвы, молодожены вышли из церкви, их встретили аплодисментами и осыпали конфетти.

Свадьба Селины Локс и Роналдо

В среду пара устроила "Белую вечеринку" в пляжном клубе Jondal, чтобы поприветствовать гостей более масштабного праздника, который состоялся позднее.

Для вечеринки Селина надела платье-комбинацию от Victoria Beckham, украшения Tiffany & Co. и туфли René Caovilla.

В пятницу, 29 сентября, в доме пары прошла главная церемония.

"Я участвовала во всех этапах процесса планирования. Роналдо и я объединили все, что мы всегда хотели, чтобы сделать нашу церемонию максимально особенной", — говорит Селина, отмечая, что она работала с Сильвией Нистал из Silvia Nistal Events над сценарием мероприятия для 300 гостей.

Свадьба Селины Локс и Роналдо

Для своего церемониального образа Селина была одета в белое шелковое платье из органзы от Armani Privé с драпировкой, разрезом и переплетающимися бретелями из органзы, а также длинную вуаль из органзы в тон. Из аксессуаров она выбрала серьги с розовой шпинелью из коллекции Blue Book от Tiffany & Co. и туфли Giorgio Armani.

Роналду надел сшитый на заказ костюм от Джорджио Армани из шелка песочного цвета, дополнив образ футболкой из той же ткани и замшевыми сандалиями песочного цвета, а потом переоделся в более официальный костюм.

Роналду и Армани впервые поработали вместе в 1998 году, когда звезда футбола играл за миланский "Интер".

"Я впервые встретила господина Армани в Париже, где-то в 2010 году. И с тех пор наша дружба стала еще более нежной", — говорит невеста. Селина Локс является нынешним послом компании Giorgio Armani в Бразилии.

"Есть такой тип любви, который не требует комментариев, только чувств. Брак Роналдо с любовью всей его жизни – это повод для больших эмоций и надежд. Потому что в конечном итоге любовь — это истинная движущая сила жизни", — сказал растроганный дизайнер.

Домашняя церемония дома была очевидным выбором и для Селины, и для Роналдо.

"Для нас это очень важное место. С ним связаны прекрасные воспоминания, потому что здесь мы проводим лето всей семьей. Это был особенный день, с нашими самыми близкими друзьями и родственниками. Мы пригласили всех, кто является частью нашей истории, и создали еще больше удивительных историй во время церемонии", — говорит невеста.

Свадьба Селины Локс и Роналдо

"Церемония была действительно красивой. Меня окружали близкие люди, и каждый момент был наполнен запоминающимися сюрпризами. Когда я смотрел на нее, идущую к алтарю, мое сердце билось все быстрее и быстрее!", — признался счастливый жених.

После церемонии состоялся ужин с блюдами испанской кухни, а затем пришло время веселиться. В заключительной части вечера невеста переоделась во второй образ: белое шелковое атласное платье от Armani Privé с вышитым цветком лотоса.

А свадебные торжества совпали с полнолунием, так что атмосфера царила сказочная.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о предыдущих браках Роналдо и том, сколько у него детей.