Легендарний футболіст Роналдо і модель Селіна Локс показали весільні фото

Наречена кілька разів змінювала вбрання.

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47-річний бразильський футболіст Роналдо і його третя дружина, модель Селіна Локс, зіграли розкішне весілля і нарешті показали фото з церемонії, що відбулася в їхньому будинку на Ібіці. Чарівна наречена кілька разів змінювала вбрання. Про це пише Vogue.

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Весільні урочистості тривали тиждень. Роналдо і Селіна Локс зустрілися 2015 року на костюмованій вечірці спільного друга. Селіна була в яскравому металевому костюмі, а Роналдо з'явився без костюма. Пара заручилася в січні 2023 року в Пунта-Кані в Домініканській Республіці під час відпустки.

Весілля Селіни Локс і Роналдо Фото: Instagram Ronaldo

Їхній весільний тиждень почався в понеділок, 25 вересня, з приватної релігійної служби в невеликій церкві в селі Ес Кубельс на острові Ібіца, де вони живуть в одному будинку. На церемонії були присутні тільки члени сім'ї, подружки нареченої і друзі нареченого. Для інтимної церемонії з колишнім нападником "Реала" та "Інтера" наречена обрала шовкову сукню кольору слонової кістки з відкритими плечима від Jacquemus, а її волосся було укладене м'якими хвилями. Промовивши клятви, молодята вийшли з церкви, їх зустріли оплесками і обсипали конфетті.

Весілля Селіни Локс і Роналдо

У середу пара влаштувала "Білу вечірку" в пляжному клубі Jondal, щоб привітати гостей масштабнішого свята, яке відбулося пізніше.

Для вечірки Селіна одягла сукню-комбінацію від Victoria Beckham, прикраси Tiffany & Co. і туфлі René Caovilla.

У п'ятницю, 29 вересня, в будинку пари відбулася головна церемонія.

"Я брала участь у всіх етапах процесу планування. Роналдо і я об'єднали все, що ми завжди хотіли, щоб зробити нашу церемонію максимально особливою", — каже Селіна, зазначаючи, що вона працювала з Сільвією Ністал з Silvia Nistal Events над сценарієм заходу для 300 гостей.

Весілля Селіни Локс і Роналдо

Для свого церемоніального образу Селіна була одягнена в білу шовкову сукню з органзи від Armani Privé з драпіруванням, розрізом і переплетеними бретелями з органзи, а також довгу вуаль з органзи в тон. З аксесуарів вона вибрала сережки з рожевою шпінеллю з колекції Blue Book від Tiffany & Co. і туфлі Giorgio Armani.

Роналду одягнув пошитий на замовлення костюм від Джорджіо Армані з шовку пісочного кольору, доповнивши образ футболкою з тієї самої тканини і замшевими сандалями пісочного кольору, а потім переодягнувся в більш офіційний костюм.

Роналду й Армані вперше попрацювали разом 1998 року, коли зірка футболу грав за міланський "Інтер".

"Я вперше зустріла пана Армані в Парижі, десь 2010 року. І відтоді наша дружба стала ще ніжнішою", — каже наречена. Селіна Локс є нинішнім послом компанії Giorgio Armani в Бразилії.

"Є такий тип кохання, який не потребує коментарів, лише почуттів. Шлюб Роналдо з коханням усього його життя — це привід для великих емоцій і надій. Тому що зрештою кохання — це справжня рушійна сила життя", — сказав розчулений дизайнер.

Домашня церемонія вдома була очевидним вибором і для Селіни, і для Роналдо.

"Для нас це дуже важливе місце. З ним пов'язані чудові спогади, тому що тут ми проводимо літо всією сім'єю. Це був особливий день, з нашими найближчими друзями та родичами. Ми запросили всіх, хто є частиною нашої історії, і створили ще більше дивовижних історій під час церемонії", — каже наречена.

Весілля Селіни Локс і Роналдо

"Церемонія була дійсно красивою. Мене оточували близькі люди, і кожен момент був наповнений незабутніми сюрпризами. Коли я дивився на неї, що йде до вівтаря, моє серце билося все швидше і швидше!", — зізнався щасливий наречений.

Після церемонії відбулася вечеря зі стравами іспанської кухні, а потім настав час веселитися. У заключній частині вечора наречена переодяглася в другий образ: білу шовкову атласну сукню від Armani Privé з вишитою квіткою лотоса.

А весільні урочистості збіглися з повним місяцем, тож атмосфера панувала казкова.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про попередні шлюби Роналдо і те, скільки у нього дітей.