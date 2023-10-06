Осень принцессы: пять самых интересных образов сезона от Кейт Миддлтон (фото)

Кэтрин славится своим умением идеально подбирать вещи к месту. Она с одинаковым достоинством носит как дизайнерские вещи, так и джинсы с куртками бюджетных брендов.

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41-летняя принцесса Уэльская осенью 2023 появляется на публике исключительно в брючных костюмах или же в удобной одежде, которая состоит из блейзера и джинсов скинни. Фокус собрал несколько самых интересных образов Кейт Миддлтон, которые могут взять на вооружение те, кто подражает стилю будущей королевы Великобритании.

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Элегантность цвета бордо

На церковную службу в Уэльсе в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II Кэтрин выбрала соответсвующий месту и сезону ансамбль. На ней было бордовое платье-пальто от лондонского бренда Eponine, которое идеально сидело на ее фигуре, шляпка в тон от Sahar Millinery и туфли Gianvito Rossi. К образу она добавила серьги с бриллиантами и жемчугом и сумкой Mulberry из переработанных материалов, которую она демонстрировала несколько раз с 2017 года.

Куртка и джинсы

В начале сентября Кейт и принц Уильям посетили ферму в Сент-Дэвиде после службы по случаю первой годовщины смерти королевы Елизаветы II в соборе Святого Давида. В поездку Кэтрин надела куртку цвета хаки от Troy London за 320 фунтов стерлингов, черные джинсы от G-Star RAW и белые кроссовки Veja. Кейт совместила свой повседневный образ с золотыми серьгами от ASOS. Получился стильный и в то же время очень комфортный ансамбль.

Блейзер и скинни

Во время посещения начальной школы Мэдли в Херефорде Кейт выглядела очень интересно в фактически повседневном наряде. Она надела черные джинсы скинни с черным топом, прочные ботинки на шнуровке от See by Chloé и твидовый фактурный серый блейзер от Мaje.

Игра на контрасте

Во время посещения группы сенсорного развития для детей в Кенте, Англия, принцесса Уэльская выглядела ярко, надев красный твидовый пиджак Zara с золотыми пуговицами, в котором она дебютировала во время визита в Копенгаген, Дания, в 2022 году, и простую бежевую футболку. На Кейт были простые черные брюки и та же пара туфель на плоской подошве Boden (133 доллара), в которых она этой весной посетила детский благотворительный фонд в Виндзоре.

Образ в стиле преппи

Во время посещения украинского общественного центра Vsi Razom в Брэкнелле Кейт продемонстрировала невероятный осенний образ в стиле преппи. Жена принца Уильяма приехала в белой рубашке, поверх которой был серый жилет с высоким воротником и серые шерстяные брюки прямого кроя. Она завершила свой ансамбль туфлями на толстом каблуке и золотыми серьгами-кольцами с жемчужным тиснением.

Ранее Фокус писал, какие пальто любит носить Кэтрин.