Осінь принцеси: п'ять найцікавіших образів сезону від Кейт Міддлтон (фото)

Кетрін славиться своїм умінням ідеально підбирати речі до місця. Вона з однаковою гідністю носить як дизайнерські речі, так і джинси з куртками бюджетних брендів.

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41-річна принцеса Уельська восени 2023 року з'являється на публіці винятково в брючних костюмах або ж у зручному одязі, що складається з блейзера і джинсів скінні. Фокус зібрав кілька найцікавіших образів Кейт Міддлтон, які можуть взяти на озброєння ті, хто наслідує стиль майбутньої королеви Великої Британії.

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Елегантність кольору бордо

На церковну службу в Уельсі в першу річницю смерті королеви Єлизавети II Кетрін вибрала відповідний місцю і сезону ансамбль. На ній була бордова сукня-пальто від лондонського бренду Eponine, яка ідеально сиділа на її фігурі, капелюшок в тон від Sahar Millinery і туфлі Gianvito Rossi. До образу вона додала сережки з діамантами і перлами та сумкою Mulberry з перероблених матеріалів, яку вона демонструвала кілька разів з 2017 року.

Куртка і джинси

На початку вересня Кейт і принц Вільям відвідали ферму в Сент-Девіді після служби з нагоди першої річниці смерті королеви Єлизавети II в соборі Святого Давида. У поїздку Кетрін одягла куртку кольору хакі від Troy London за 320 фунтів стерлінгів, чорні джинси від G-Star RAW і білі кросівки Veja. Кейт поєднала свій повсякденний образ із золотими сережками від ASOS. Вийшов стильний і водночас дуже комфортний ансамбль.

Блейзер і скінні

Під час відвідування початкової школи Медлі в Герефорді Кейт мала дуже цікавий вигляд у фактично повсякденному вбранні. Вона одягла чорні джинси скінні з чорним топом, міцні черевики на шнурівці від See by Chloé і твідовий фактурний сірий блейзер від Majе.

Гра на контрасті

Під час відвідування групи сенсорного розвитку для дітей у Кенті, Англія, принцеса Уельська мала яскравий вигляд, вдягнувши червоний твідовий піджак Zara із золотими ґудзиками, у якому вона дебютувала під час візиту до Копенгагена, Данія, 2022 року, і просту бежеву футболку. На Кейт були прості чорні штани і та сама пара туфель на плоскій підошві Boden (133 долари), у яких вона цієї весни відвідала дитячий благодійний фонд у Віндзорі.

Образ у стилі преппі

Під час відвідин українського громадського центру Vsi Razom у Брекнеллі Кейт продемонструвала неймовірний осінній образ у стилі преппі. Дружина принца Вільяма приїхала в білій сорочці, поверх якої був сірий жилет з високим коміром і сірі вовняні штани прямого крою. Вона завершила свій ансамбль туфлями на товстих підборах і золотими сережками-кільцями з перловим тисненням.

Раніше Фокус писав, які пальта любить носити Кетрін.