Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, перенес инфаркт

В группе сообщили, что сейчас он проходит курс реабилитации, а запланированные концерты откладываются.

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Юрий Шевчук, лидер популярной группы ДДТ, перенес инфаркт миокарда в сентябре 2023 года и сейчас проходит курс реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за антивоенные высказывания на концерте (фото)

"Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сейчас музыкант чувствует себя хорошо, но из-за процесса реабилитации запланированные концерты группы откладываются.

В частности переносятся концерты в Тель-Авиве, Белграде, на Лимассоле и в Дубае.

"Всем Добра и Мира! До встречи на концертах. С уважением, группа ДДТ", — резюмировали в сообщении прочие участники группы.

Напомним, Юрию Шевчуку 66 лет. Он выступает против российского вторжения в Украину. Летом 2023 года у ДДТ должны были состояться большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, но их перенесли на неопределенный срок "по независящим от группы и организаторов причинам".

В мае Юрий Шевчук дал концерт в Уфе, где откровенно высказался по поводу вторжения ВС РФ в Украину.

"И сейчас убивают в Украине людей — зачем? Наши пацаны там гибнут — зачем? Какие цели, друзья, какие цели опять? Гибнет молодость России и Украины, гибнут женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не ж***па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", — сказал Шевчук. Зал ответил ему аплодисментами.

Но после к музыканту явились силовики, изолировали Шевчука от группы и час проводили с ним беседу.

После ему дали протокол за дискредитацию российских вооруженных сил и уехали.

В интервью Юрий Шевчук говорил, что, полученные за концерты гонорары перечислял украинским беженцам.